Nedēļas horoskopi no 8. līdz 14. decembrim. Sagaida ļoti ražīga un gandrīz maģiska nedēļa 0
Auns
Nedēļa tev nesīs iespējas, īpaši saistītas ar darbu un profesionālo izaugsmi. Pat šķietami nenozīmīga ideja var pozitīvi ietekmēt tavu karjeru. Esi piesardzīgs ar kritiku, jo kolēģi šobrīd var būt jutīgāki nekā parasti, un pat konstruktīvi komentāri var tikt pārprasti. Brīvdienās tevi gaida dinamiskas un iedvesmojošas tikšanās, un ir iespējams, ka satiksi kādu, kurš tavā ikdienā ienesīs jaunas idejas vai motivāciju.
Vērsis
Šī nedēļa ir piemērota, lai atjaunotu kontaktus ar seniem draugiem un paziņām. Neklausies padomos, kas tevi mēģina atrunāt no izvēlētā atpūtas veida, jo tu pats vislabāk zini, kas tev ir vajadzīgs. Piektdien centies izvairīties no straujām un emocionālām reakcijām, jo tās var radīt sekas, kuras nebūs viegli labot. Sestdien ļauj sev dzīvot brīvā ritmā un neplāno neko konkrētu. Intuīcija tevi aizvedīs pareizajā virzienā.
Dvīņi
Nedēļa sola romantiku, siltas sarunas, uzmanības apliecinājumus un ievērojamu finansiālu uzrāvienu. Tu spēsi viegli risināt situācijas, kas citiem var šķist sarežģītas. Tava pievilcība un komunikācijas prasmes šobrīd ir īpaši spēcīgas, tāpēc izmanto tās gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Brīžiem var šķist, ka gaidītie notikumi kavējas, tomēr tieši tad, kad jutīsies noguris no gaidīšanas, dzīve tevi patīkami pārsteigs. Nezaudē ticību labajam.
Vēzis
Tevi sagaida ļoti ražīga un gandrīz maģiska nedēļa. Daudz kas izdosies labāk, nekā pats būtu iedomājies. Ja domā par karjeras izaugsmi, šis ir ļoti labvēlīgs brīdis, jo apstākļi var pēkšņi pavērsties tev par labu. Svarīgi ir nekoncentrēties uz sīkumiem. Izvēlies vienu galveno mērķi un velti tam visu savu enerģiju. Šāda pieeja ļaus sasniegt izcilus rezultātus un nedēļas beigās tu vari sajust pelnītu gandarījumu.
Lauva
Šonedēļ tava enerģija var būt svārstīga un tu pats vari pārsteigt sevi ar negaidītām emocijām vai reakcijām. Otrdien un ceturtdien iespējami nelieli sarežģījumi darbā un komunikācijā. Šajās dienās centies nezaudēt pacietību. Sestdien pastāv lielāks konflikta risks, tāpēc izvēlies mierīgu komunikāciju. Tajā pašā laikā sabiedriskie pasākumi var izrādīties ļoti noderīgi, jo tie paplašinās tavu kontaktu loku un sniegs pozitīvas emocijas.
Jaunava
Tev pašam šonedēļ jānosaka prioritātes. Ja jūti nogurumu, samazini darba tempu, lai saglabātu fokusu un izvairītos no pārslodzes. Ceturtdien esi piesardzīgs ar savas ietekmes izmantošanu. Neuzspied citiem savu viedokli un necenties manipulēt, jo tas var radīt nevajadzīgu spriedzi. Ja spēsi uzklausīt dažādus viedokļus un ieraudzīt situāciju no cita skatpunkta, pavērsies jaunas iespējas un risinājumi.
Svari
Nedēļa būs mierīga, bet ļoti vērtīga. Tevi var pārņemt vēlme padziļināti pārdomāt dzīvi, attiecības un nākotnes mērķus. Intuīcija strādās īpaši labi, tāpēc tu spēsi pieņemt pareizus lēmumus. Jebkura iniciatīva, ko nolemsi īstenot, var nest lieliskus rezultātus. Tavos spēkos ir realizēt pat drosmīgākās ieceres, galvenais ir nebaidīties no sava potenciāla un rīkoties pārliecinoši.
Skorpions
Attiecības ar cilvēkiem šonedēļ būs īpaši svarīgas. Esi uzmanīgs, iejūtīgs un korekts. Pirmdien nevajadzētu sākt jaunus projektus, ja neesi pārliecināts, ka esi sagatavojis visu nepieciešamo. Trešdien tu skaidri sajutīsi, ka virzies pareizajā virzienā un ka tavi lēmumi ir veiksmīgi. Šonedēļ ir labs laiks partnerattiecību stiprināšanai.
Strēlnieks
Pirmdiena un otrdiena būs ļoti labvēlīgas kontaktu veidošanai un profesionālo attiecību uzlabošanai. Trešdien sargies no cilvēkiem, kuri šķiet pārāk pārliecinoši, jo tie var mēģināt tevi ievilināt apšaubāmās situācijās. Piektdien spēsi veiksmīgi vienoties ar partneriem, ja būsi gatavs piekāpties dažos sīkumos. Tas palīdzēs tev sasniegt izvirzītos mērķus daudz ātrāk.
Mežāzis
Tevi sagaida darbīga nedēļa un tavs raksturs ļaus pārvarēt jebkuras grūtības. Ieklausies savos mērķos un sajūtās, jo tieši tur slēpjas svarīgākās atbildes. Ir iespējams, ka šajā laikā sākas nozīmīgs posms tavā profesionālajā dzīvē. Pārskati savu stratēģiju un pārliecinies, ka tā ir praktiska un nekaitē attiecībām ar apkārtējiem cilvēkiem. Brīvdienās pievērs uzmanību savam tēlam, jo pārmaiņas var radīt ļoti labu noskaņojumu.
Ūdensvīrs
Tu vari pamanīt, ka daļa praktisku pienākumu tika atlikti par ilgu un tagad sāk krāties neatliekami darbi. Nākamajās dienās nāksies sakārtot to, ko esi atlicis. Izvairīšanās no pienākumiem tikai pasliktinās situāciju, tāpēc rīkojies izlēmīgi. Rūpīgi strādā pie savām idejām un meklē iespējas tās prezentēt tiem, kuri var palīdzēt tās īstenot. Šis var kļūt par ļoti nozīmīgu brīdi tavā radošajā vai profesionālajā attīstībā.
Zivis
Nedēļā tevi sagaida daudz patīkamu emociju un spilgtu iespaidu. Tu varēsi izbaudīt romantiku, iedvesmojošas sarunas un cilvēku klātbūtni, kuri tev ir īpaši dārgi. Panākumi lielā mērā būs saistīti ar pārliecību par savu izvēli un harmonisku rīcību. Jo saskaņotāk tu darbosies, jo labāki būs rezultāti. Veltī vairāk laika mīļotajam cilvēkam, jo šis periods ir ļoti piemērots attiecību stiprināšanai un sirds siltumam.