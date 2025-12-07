Mūziķis un TV personība Lauris Reiniks

“Pie*irsu bikses, kamēr viņš…” Reiniks pamatīgi pārbiedējis kaimiņienes paziņu 0

kokteilis.lv
11:06, 7. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Ieplānots ceļojums un jālūdz kaimiņu palīdzība mājdzīvnieku aprūpē? Svarīgi ir ne tikai atstāt barību un instrukcijas, bet arī informēt, kad un kurš plāno ierasties. Pretējā gadījumā kāds var piedzīvot… negaidītu šoku.

Kokteilis
TESTS. Decembra laimes cepumiņi: izvēlies vienu un saņem mazu pareģojumu pirmajam ziemas mēnesim
Krievijai izdodas segt milzīgos zaudējumus frontē – elementāri!
Kokteilis
Ko jums nesīs 2026. gads: prognoze pēc konkrētā dzimšanas datuma
Lasīt citas ziņas

To lieliski pierāda populārā dziedātāja Lauris Reinika ieraksts sociālajā tīklā “X”, kurā viņš dalās ar amizantu saraksti ar vienu no saviem kaimiņiem.

“Tikko ienāca Reiniks, es piedi*su bikses, kamēr viņš slēdza durvis vaļā,” viņš parāda ziņu, ko viņam pārsūtījusi kaimiņiene.

Reiniks ironiski piebilst: “Es tak teicu.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Čehijas prezidents brīdina: Krievija pārbauda NATO izlēmību, bet Eiropa riskē atkārtot 1938. gada kļūdas
“Nespēju izskaidrot, cik pazemota jūtos…” Stradiņa slimnīcas paciente milzīgo maksu par autostāvvietu uzskata par necilvēcīgu
Kokteilis
Nedēļas horoskopi no 8. līdz 14. decembrim. Sagaida ļoti ražīga un gandrīz maģiska nedēļa

“Kad dodaties ceļojumos un lūdzat kaimiņiem pieskatīt savu kaķi, painformējiet visus dzirdītājus, kad un kurš plāno ierasties, lai negadās baiļu šmuce. Es arī negaidīju ieraudzīt priekšā kaut ko vairāk par kaķi. Kaimiņiene pārsūtīja otras puses sajūtas…” viņš papildina ekrānuzņēmumu ar sīkāku paskaidrojumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Ralfs Eilands atklāj kopā ar Lauri Reiniku ilgi glabātu noslēpumu
“Man vienmēr ir licies…” Lauris Reiniks uzzinājis ko negaidītu par saviem senčiem
Kokteilis
“Reiniks saslēgts rokudzelžos, visi šokā, uzzinot kā viņš patiesībā pelna,” dziedātājs pats iesmej par ziņu lērumu, ko draugi sūta
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.