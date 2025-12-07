“Pie*irsu bikses, kamēr viņš…” Reiniks pamatīgi pārbiedējis kaimiņienes paziņu 0
Ieplānots ceļojums un jālūdz kaimiņu palīdzība mājdzīvnieku aprūpē? Svarīgi ir ne tikai atstāt barību un instrukcijas, bet arī informēt, kad un kurš plāno ierasties. Pretējā gadījumā kāds var piedzīvot… negaidītu šoku.
To lieliski pierāda populārā dziedātāja Lauris Reinika ieraksts sociālajā tīklā “X”, kurā viņš dalās ar amizantu saraksti ar vienu no saviem kaimiņiem.
“Tikko ienāca Reiniks, es piedi*su bikses, kamēr viņš slēdza durvis vaļā,” viņš parāda ziņu, ko viņam pārsūtījusi kaimiņiene.
Reiniks ironiski piebilst: “Es tak teicu.”
“Kad dodaties ceļojumos un lūdzat kaimiņiem pieskatīt savu kaķi, painformējiet visus dzirdītājus, kad un kurš plāno ierasties, lai negadās baiļu šmuce. Es arī negaidīju ieraudzīt priekšā kaut ko vairāk par kaķi. Kaimiņiene pārsūtīja otras puses sajūtas…” viņš papildina ekrānuzņēmumu ar sīkāku paskaidrojumu.