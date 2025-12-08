VIDEO. Atpūšas pirms lielā darba: izbēgušu ziemeļbriedi pamana staigājamies pa pludmali 0
Lielbritānijā policija glābusi izbēgušu ziemeļbriedi, kas, kā vietējie joko, uz brīdi pārvērties par “Rūdolfu” un nonācis pavisam neparastā vietā — smilšainā pludmalē.
Vietējie mediji ziņoja, ka dzīvnieks bija aizbēdzis no kāda Ziemassvētku pasākuma 29. novembrī un, acīmredzot meklējot brīvību vai piedzīvojumus, aizklīdīs līdz Formbijas pludmalei netālu no Liverpūles.
Ziemeļbriedi pirmā pamanījusi Nacionālā policijas aviācijas dienesta helikoptera ekipāža, kas iemūžinājusi dzīvnieku klīstam pa smiltīm. Lai arī notveršana izrādījās daudz sarežģītāka nekā šķita, policijas komanda ar pacietību dzīvnieku pamazām novirzīja uz kāpām “Altcar Rifle Range” teritorijā. Tur ziemeļbriedis beidzot nomierinājās, ļaujot veterinārārstam ar Karalisko jūras kājnieku atbalstu viņu droši sagūstīt.
Nacionālā policijas aviācijas dienesta publicētajos kadros redzams, kā ziemeļbriedis pārvietojas pa pludmali, bet policisti pauda, ka dzīvniekam tika veiktas pārbaudes, jo tas brīžiem kliboja. Divi veterinārārsti viņu apskatīja un sniedza nepieciešamo palīdzību.
Vēlāk policija paziņoja, ka ziemeļbriedis, kas tagad policijas sistēmās ierakstīts ar vārdu “Rūdolfs”, jūtas labi un atgriezies mājās, kur mierīgi atpūšas.
“Tagad viņš kārtīgi atpūtīsies, lai 24. datumā varētu palīdzēt Santaklausam ar kamanām,” teikts policijas paziņojumā.