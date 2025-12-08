VIDEO. Atpūšas pirms lielā darba: izbēgušu ziemeļbriedi pamana staigājamies pa pludmali 0

LA.LV
22:44, 8. decembris 2025
Ziņas Dabā

Lielbritānijā policija glābusi izbēgušu ziemeļbriedi, kas, kā vietējie joko, uz brīdi pārvērties par “Rūdolfu” un nonācis pavisam neparastā vietā — smilšainā pludmalē.

Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
Lasīt citas ziņas

Vietējie mediji ziņoja, ka dzīvnieks bija aizbēdzis no kāda Ziemassvētku pasākuma 29. novembrī un, acīmredzot meklējot brīvību vai piedzīvojumus, aizklīdīs līdz Formbijas pludmalei netālu no Liverpūles.

Ziemeļbriedi pirmā pamanījusi Nacionālā policijas aviācijas dienesta helikoptera ekipāža, kas iemūžinājusi dzīvnieku klīstam pa smiltīm. Lai arī notveršana izrādījās daudz sarežģītāka nekā šķita, policijas komanda ar pacietību dzīvnieku pamazām novirzīja uz kāpām “Altcar Rifle Range” teritorijā. Tur ziemeļbriedis beidzot nomierinājās, ļaujot veterinārārstam ar Karalisko jūras kājnieku atbalstu viņu droši sagūstīt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Supergripa Eiropā: kritiski incidenti, slēgtas skolas, strauji pieaug pieprasījums pēc sejas maskām un medikamentiem
Gadās arī tā! Sieviete atlaista no darba, jo priekšniekam apnika, ka viņa ierodas 40 minūtes agrāk
Veselam
Ja tuvinieks slimnīcā, tad – atceries! Gripas epidēmijas dēļ ierobežoti apmeklējumi

Nacionālā policijas aviācijas dienesta publicētajos kadros redzams, kā ziemeļbriedis pārvietojas pa pludmali, bet policisti pauda, ka dzīvniekam tika veiktas pārbaudes, jo tas brīžiem kliboja. Divi veterinārārsti viņu apskatīja un sniedza nepieciešamo palīdzību.

Vēlāk policija paziņoja, ka ziemeļbriedis, kas tagad policijas sistēmās ierakstīts ar vārdu “Rūdolfs”, jūtas labi un atgriezies mājās, kur mierīgi atpūšas.

“Tagad viņš kārtīgi atpūtīsies, lai 24. datumā varētu palīdzēt Santaklausam ar kamanām,” teikts policijas paziņojumā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Iet uz riņķi vien! Kāpēc ziemeļbrieži veic neparasto “riņķa deju“?
Kāpēc cilvēki nevar pieradināt visus savvaļas dzīvniekus: zinātniekiem nu ir atbilde
Krimināls
Cietsirdība Jelgavā: vīrietis atgriežas no darba un dzīvoklī atrod pakārtu savu suni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.