Apinis par Siliņas valdības gāšanu: Meitene, kura spēj pateikt stipros vārdus “neapvemies, nepierijies” ir ar pašpuikas spēku 0
Meitene, kura spēj pateikt stipros vārdus “Neapvemies, nepierijies!” un visādus citādus stipros teicienus, ir mazliet kā ar tādu pašpuikas spēku. Tāpēc ir skaidrs, ka neviens cits šo valdību negāzīs – vai nu premjere Evika Siliņa pati, vai neviens, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” par valdības stabilitāti pauda Pēteris Apinis, TV24 raidījuma “Dr. Apinis” vadītājs.
saka Apinis, norādot, ka arī “Vienotības” rindās neko potenciālu maiņai neredz: “Ja skaidri redzam nākamo Siliņu brunčos vai biksēs, kas spēj pārņemt valdību ar saviem mērķiem, savu skatījumu un cietu roku, uzskaitot, ko paspēs izdarīt šī nepilnā gada laikā, bet es to neredzu!”
No otras puses, lai savāktu valdību kopā bez “Vienotības” un visu atlikušo laiku taisnoties par to, ko sastrādājuši citi – visvairāk Krišjāņa Kariņa valdība ar mājsēdēm un “helikoptera” naudām un visām lietām, kas ir tagad – diez vai kāds gribēs, skaidro Apinis.
“Visi pašlaik domā tikai par to, kā tas izskatīsies nākamgad oktobrī uz Saeimas vēlēšanām.”
Šobrīd, lai gāztu valdību, ir jākļūst nepopulāram, vai arī jāzina, ka, gāžot valdību, varēs noteikti tikt pie premjera amata – ir tikai šīs divas opcijas, uzskata Apinis.