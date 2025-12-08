Apinis par Siliņas valdības gāšanu: Meitene, kura spēj pateikt stipros vārdus “neapvemies, nepierijies” ir ar pašpuikas spēku 0

9. decembris 2025
Meitene, kura spēj pateikt stipros vārdus “Neapvemies, nepierijies!” un visādus citādus stipros teicienus, ir mazliet kā ar tādu pašpuikas spēku. Tāpēc ir skaidrs, ka neviens cits šo valdību negāzīs – vai nu premjere Evika Siliņa pati, vai neviens, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” par valdības stabilitāti pauda Pēteris Apinis, TV24 raidījuma “Dr. Apinis” vadītājs.

Opozīcija spēj gāzt valdību tikai tad, ja ir skaidri zināms, kādu grib nākamo valdību,

saka Apinis, norādot, ka arī “Vienotības” rindās neko potenciālu maiņai neredz: “Ja skaidri redzam nākamo Siliņu brunčos vai biksēs, kas spēj pārņemt valdību ar saviem mērķiem, savu skatījumu un cietu roku, uzskaitot, ko paspēs izdarīt šī nepilnā gada laikā, bet es to neredzu!”

No otras puses, lai savāktu valdību kopā bez “Vienotības” un visu atlikušo laiku taisnoties par to, ko sastrādājuši citi – visvairāk Krišjāņa Kariņa valdība ar mājsēdēm un “helikoptera” naudām un visām lietām, kas ir tagad – diez vai kāds gribēs, skaidro Apinis.

Apinis smejas, ka visi opozicionāri jau ir izrēķinājuši: ja tagad uzņemtos kaut ko mainīt, tad nākamajās vēlēšanās visi visu zaudētu.

“Visi pašlaik domā tikai par to, kā tas izskatīsies nākamgad oktobrī uz Saeimas vēlēšanām.”

Šobrīd, lai gāztu valdību, ir jākļūst nepopulāram, vai arī jāzina, ka, gāžot valdību, varēs noteikti tikt pie premjera amata – ir tikai šīs divas opcijas, uzskata Apinis.

