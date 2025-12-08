VIDEO. Vai dzimis nākamais Raimonds Pauls? Jaunā pianista sirsnīgais veltījums vectēvam aizkustina tūkstošus, tostarp pašu maestro 0

“Šī ir Raimonda Paula grāmata ar Raimonda Paula parakstu, un šī piederēja manam vectēvam Gunārām Kalējam. Tā kā šodien [red. – 5. decembrī] ir viņa dzimšanas diena, es izvēlējos tieši vienu dziesmu no šīs grāmatas. Lai skan!” video, ar ko dalījies Alūksnes maestro dēls Aigars Kalējs, klausītājus uzrunā topošais pianists Gustavs.

Ar video dalījies arī pats Maestro Raimonds Pauls, rakstot: “Jaunais talants Gustavs Kalējs atskaņo skaņdarbu “Tā es tevi mīlēšu”, kas arakstīta 1975. gadā. Tas ir viņa veltījums savam vectēvam Gunāram Kalējam, kuram 91 gads.”

“Šim puisim ir iekšā ķēriens, būs labs pianists ar gaišu nākotni, varbūt pat nākošais R.Pauls,  ja mācīsies un strādās pie savas izaugsmes,” spriež viena no ieraksta komentētājām.

“Skaisti, talantīgs puika. Izjūtams īpašais Maestro atskaņošanas ritms,” cita spriež.

“Fantastiski!” vēl kāda komentētāja piebilst.

Video noskatījušies un atzinīgi novērtējuši jau vairāk nekā 11 tūkstošu cilvēku.

Maestro Raimonds Pauls
