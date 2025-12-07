Numerologi nopludinājuši laimīgo sarakstu: šajos četros datumos dzimušajiem Ugunīgā Zirga gads būs neprātīgi veiksmīgs

Foto: Canva

21:00, 7. decembris 2025
Vai esi gatavs pavisam jaunam sākumam? Pēc sarežģītā un emocijām bagātā 2025. gadā, kas numeroloģijā tika apzīmēts ar ciparu ‘9’ un simbolizēja noslēgumu un šķiršanos, 2026. gads iezīmē jaunu ciklu un tiek apzīmēts ar ciparu ‘1’, kas, savukārt, simbolizē individualitāti, līderību un jaunu ceļu sākumu. Šī iemesla dēļ nākamais gads būs īpaši veiksmīgs cilvēkiem, kuru dzimšanas datums numeroloģijā saskan ar ciparu ‘1’.

Kā ziņo Parade, numerologi uzskata, ka tieši šie cilvēki vislabāk saskaņosies ar 2026. gada enerģiju un būs kā “magnēti” jaunām iespējām un labiem pavērsieniem.

Vai tavs dzimšanas datums ir laimīgo vidū?

