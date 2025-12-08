“Visu cieņu Endziņa kungam, bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums,” Šlesers nopeļ viņa plānus jaunajā amatā 0

22:02, 8. decembris 2025
Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā, intervijā Latvijas Radio solīja Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs Jānis Endziņš. Viņš 1.decembrī oficiāli sācis darbu šajā amatā.

Endziņš uzsvēra, ka bez birokrātijas mazināšanās sākumā jāpanāk, lai tā nepalielinātos. Šā gada laikā jau veikta virkne labu uzlabojumu, bet nākuši klāt jauni slogi, atzina Endziņš.

“Visu cieņu Endziņa kungam, bet tas ir pilnīgi bezjēdzīgs pasākums. Tu nevari uzticēt cilvēkam kaut ko darīt, neiedodot pilnvaras. Gribi norakt jautājumu, izveido darba grupu. Tas ir birokrātu tipiski atstrādāts gājiens. Vienīgais cilvēks, kurš var apkarot birokrātiju un veikt reorganizāciju, ir premjers,” TV24 raidījumā “Kārtības rullis” izsakās Ainārs Šlesers, LPV valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes deputāts.

Endziņš uzskata, ka ir nepieciešams sākt precīzi visu uzskaitīt un fiksēt, “ja gribam iziet no purva”. To grupa sākšot darīt jau no šodienas, skrupulozi mērot valdības izdoto tiesību aktu administratīvo slogu. Sagatavošanās darbi tam esot ir veikti. Plānotas sarunas, lai administratīvo slogu mērītu arī parlamentā.

“Mērķis ir virzīties ar intensitāti vismaz 10 mazās lietiņas mēnesī. [..] Pēc gada jābūt paveiktām vismaz 120 mazām lietām birokrātijas mazināšanā,” sacīja grupas vadītājs, akcentējot, ka ir jāpierod pie birokrātijas mazināšanas kultūras.

Kā ziņots, Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors.

