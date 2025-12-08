Vai mēs kaut ko nezinām? Roberto Meloni atklāj patiesību par laulības gredzenu, kas rotā viņa pirkstu 0
Kolorītais un tautā mīlētais itālis, mūziķis un TV personība Roberto Meloni, kurš 6. decembrī aizvadīja savu 48. dzimšanas dienu, ikdienā redzams ar laulības gredzenu pirkstā. Vai ir kaut kas, ko mēs par viņu nezinām?
Roberto žurnālam “Ievas Stāsti” atklājis, ka precējies viņš nav. Tas esot viņa mammas laulības gredzens, ko tradicionāli nodod jaunākajam neprecētajam dēlam.
Gredzenu viņam nācies samazināt, taču tas joprojām ir par lielu, šī iemesla dēļ viņš to nēsā uz vidējā pirksta.
Roberto mammu, kura mūžībā devās pirms diviem gadiem, atceras kā ļoti kolorītu personu, kuras stāstiem vijies cauri gan vieglums, gan humors.
