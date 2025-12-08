Meloni piepilda savu sapni - TV šovs "Roberto. Ar mīlestību no Sardīnijas"

Vai mēs kaut ko nezinām? Roberto Meloni atklāj patiesību par laulības gredzenu, kas rotā viņa pirkstu 0

kokteilis.lv
11:31, 8. decembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Kolorītais un tautā mīlētais itālis, mūziķis un TV personība Roberto Meloni, kurš 6. decembrī aizvadīja savu 48. dzimšanas dienu, ikdienā redzams ar laulības gredzenu pirkstā. Vai ir kaut kas, ko mēs par viņu nezinām?

Kokteilis
Numerologi nopludinājuši laimīgo sarakstu: šajos četros datumos dzimušajiem Ugunīgā Zirga gads būs neprātīgi veiksmīgs
Buratino tiks aprīts: Strelkovs no cietuma prognozē, ar ko beigsies “romāns” starp Vašingtonu un Kremli 49
Šausmas Ropažu novadā: “Airbnb” viesi izdemolē viesu māju un apdraud saimnieku dzīvību 3
Lasīt citas ziņas

Roberto žurnālam “Ievas Stāsti” atklājis, ka precējies viņš nav. Tas esot viņa mammas laulības gredzens, ko tradicionāli nodod jaunākajam neprecētajam dēlam.

Gredzenu viņam nācies samazināt, taču tas joprojām ir par lielu, šī iemesla dēļ viņš to nēsā uz vidējā pirksta.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas par to, ka jau decembris? Kamēr daži meklē Ziemassvētku eglīti, sēņotāji dodas pēc gailenēm
Alvis Hermanis: Latvieši turpina pamest šo valsti. Agrāk aizbrauca mazturīgie, tagad – turīgie. Šī šobrīd ir cilvēkiem nedraudzīga valsts
Šī kļūda pārvērš māju par bumbu ar laika degli – daudzi pat nenojauš, cik ļoti riskē

Roberto mammu, kura mūžībā devās pirms diviem gadiem, atceras kā ļoti kolorītu personu, kuras stāstiem vijies cauri gan vieglums, gan humors.

Mūziķis un TV personība Roberto Meloni dažādos laikos

Pilns raksts lasāms žurnālā “Ievas stāsti”!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
“Es baidījos, ka nekad vairs normāli nestaigāšu,” Roberto Meloni satriec savus fanus ar video materiālu
“Es devu tev sieru ar…” Roberto Meloni Sardīnijā baro latviešus ar ES aizliegtu produktu
Kokteilis
“Dzīvo zelta dzīvi, ēd melnus ikrus…” – Roberto Meloni piedzīvojis nepatīkamu situāciju pasākumu vadīšanas jomā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.