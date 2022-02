FOTO, VIDEO. Elektroauto iegādei varēs saņemt līdz pat 6500 eiro lielu atbalstu Ieteikt







Beidzamajā laikā arvien biežāk gan mūsu veidotajos sižetos, gan informatīvajā telpā kopumā dzirdam vārdus „elektrība”, „elektroautomobiļi”, „videi nekaitīgi braucamie” utt.

Par to, ka šādi braucamie spēj dāvāt neaizmirstamu braukšanas prieku, esam pārliecinājušies neskaitāmas reizes, un bieži vienīgais, kas mūs attur no to iegādes, ir CENA.

Bet, sākot no šī gada, elektroauto iegādei būs pieejams valsts atbalsts (4500 eur par jaunu auto, lietotiem uz pusi mazāks – 2250 eur) pluss papildus bonusi (par tiem plašāk šajā video).

Tas gan, domājams, radikāli nemainīs elektroauto tirgus daļu, tomēr kalpos kā zināma motivācija savu nākamo spēkratu izraudzīties tieši no e-auto klāsta.