Dons Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālā

FOTO, VIDEO. “Tu esi mūsu uzvara!” Dons ierindojas 16. vietā, uzvaras laurus Eirovīzijā plūc Šveices pārstāvis Nemo Ieteikt







Eirovīzijas dziesmu konkursa uzvarētājs ir noteikts – tas ir Šveices pārstāvis Nemo, kurš izpildīja dziesmu “The Code”, kopā iegūstot 591 punktu. Latvijas pārstāvis Dons ar dziesmu “Hollow” ierindojās 16. vietā.

Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālisti

Dona izpildītajai dziesmai Eirovīzijas dalībvalstu žūrijas kopumā piešķīra 36 punktus, bet skatītāju balsojumā dziesma “Hollow” ieguva 28 punktus, kopā saņemot 64 punktus.

Horvātiju pārstāvošais dziedātājs “Baby Lasagna” (īstajā vārdā Marko Purišičs) ar dziesmu “Rim Tim Tagi Dim” ieguva otro vietu. Žūrijas un skatītāju balsojumā viņš kopā saņēma 547 punktus.

Trešajā vietā ierindojās Ukrainu pārstāvošais duets “Alyona Alyona” un “Jerry Heil” ar dziesmu “Teresa & Maria” (“Terēza un Marija”), kopā saņemot 453 punktus.

Ceturto vietu ieņēma Franciju pārstāvošais dziedātājs Slimans (pilnā vārdā Slimans Nebši) ar dziesmu “Mon amour” (“Mana mīlestība”), kas kopā saņēma 445 punktus.

Tālāk seko Izraēlas dziedātāja Edena Golana ar dziesmu “Hurricane” (“Viesuļvētra”), Īriju pārstāvošais mūziķis, kas identificējas kā nebināra persona, “Bambie Thug” ar dziesmu “Doomsday Blue” (“Pastardienas skumjas”), Itāliju pārstāvošā dziedātāja Andželīna Mango ar dziesmu “La noia” (“Garlaicība”) un Armēniju pārstāvošais duets “Ladaniva” ar dziesmu “Jako” (“Žako”).

Konkursa rīkotāju Zviedriju Eirovīzijā pārstāvēja duets “Marcus & Martinus” (identiskie dvīņu brāļi Markuss un Martinuss Gunnarseni) ar dziesmu “Unforgettable” (“Neaizmirstams”) un ierindojās devītajā vietā, kopumā saņemot 174 punktus.

Tālāk seko Portugāli pārstāvošā dziedātāja Jolānda (pilnā vārdā Jolānda Košta) ar dziesmu “Grito” (“Kliegt”), Grieķiju pārstāvošā Marina Sati ar dziesmu “Zari” (“Metamais kauliņš”), Vāciju pārstāvošais dziedātājs Īzaks (pilnā vārdā Īzaks Guderians) ar dziesmu “Always On The Run” (“Vienmēr skrējienā”), Luksemburgu pārstāvošā dziedātāja Tali (pilnā vārdā Tali Golerganta) ar dziesmu “Fighter” (“Cīnītāja”).

Lietuvas pārstāvis dziedātājs “Silvester Belt ” (īstajā vārdā Silvestrs Belte) ar dziesmu “Luktelk” (“Pagaidi”) ieņēma 14.vietu. Viņš ieguva 90 punktus.

Tālāk seko Kipru pārstāvošā dziedātāja Sīlia Kapsis ar dziesmu “Liar” (“Melis”), dziedātājs Dons ar dziesmu “Hollow”, Serbiju pārstāvošā dziedātāja “Teya Dora” (īstajā vārdā Teodora Pavlovska) ar dziesmu “Ramonda”, Lielbritāniju pārstāvošais dziedātājs “Olly Alexander” (īstajā vārdā Olivers Aleksanders Torntons) ar dziesmu “Dizzy” (“Apreibis”), Somiju pārstāvošā “Windows95man” (dīdžejs un mākslinieks Tēmu Keisteri) ar dziesmu “No Rules!” (“Bez noteikumiem!).

Igauniju pārstāvošā hiphopa grupa ” 5MIINUST” un folka panku duets “Puuluup” ar dziesmu “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” (“Mēs (vēl) neko nezinām par (šīm) narkotikām”) ierindojās 20.vietā, iegūstot 37 punktus.

Tālāk seko Gruziju pārstāvošā dziedātāja Nutsa Buzaladze ar dziesmu “Firefighter” (“Ugunsdzēsējs”), Spāniju pārstāvošais sintīpopa duets ” Nebulossa” ar dziesmu ” Zorra” (“Lapsu mātīte”), Slovēniju pārstāvošais mecosoprāns “Raiven” (īstajā vārdā Sāra Briški Cirmane) ar dziesmu “Veronika”, Austriju pārstāvošā dziedātāja “Kaleen” (īstajā vārdā Marija Sofija Kreisla) ar dziesmu “We Will Rave” (“Mēs aizrausimies”), un 25.vietā ierindojās Norvēģiju pārstāvošā folkroka un progresīvā metāla grupa “Gate” ar dziesmu “Ulveham” (“Vilkāda”).

Dona dziedātā dziesma “Hollow” sākotnēji izdota latviešu valodā ar nosaukumu “Lauzto šķēpu karaļvalsts”, kas atzīta par “Muzikālās bankas 2023” vērtīgāko dziesmu. Dziesma “Hollow” veidota kopā ar īru dziesmu autoru un producentu Liamu Gedesu un amerikāņu dziesmu autori Keitu Nortropu.

Dons Latviju šīgada Eirovīzijā pārstāvēja ar dziesmu angļu valodā “Hollow”. Dziesmas versija latviešu valodā “Lauzto šķēpu karaļvalsts” janvārī ieguva godalgoto pirmo vietu konkursā “Muzikālā balva 2023”.

Par uzvaru lielajā Eirovīzijas finālā sestdien, 11. maijā, cīnījās Serbija, Portugāle, Slovēnija, Lietuva, Ukraina, Somija, Kipra, Horvātija, Īrija Luksemburga, Latvija, Austrija, Norvēģija, Izraēla, Grieķija, Igaunija, Šveice, Gruzija un Armēnija.

Arī Nīderlande iekļuva finālā, taču īsi pirms tā tika diskvalificēta, izskanēja versija, ka tas saistīts ar šīs valsts pārstāvja neatbilstošu uzvedību.

Dalība Eirovīzijas finālā automātiski tika nodrošināta tā sauktā “Lielā piecinieka” valstīm – Francijai, Itālijai, Lielbritānijai, Spānijai un Vācijai, kā arī šīgada konkursa rīkotājai Zviedrijai.

Donam šogad izdevās pārraut Latvijas sešu gadu neveiksmju sēriju. Iepriekšējā reizi, kad mākslinieks no Latvijas iekļuva Eirovīzijas finālā, bija 2016.gadā – to izdevās paveikt dziedātājam Justam ar dziesmu “Heartbeat”. Savukārt 2015.gadā Latviju konkursā pārstāvēja dziedātāja Aminata ar dziesmu “Love Injected”, kas ierindojās 6.vietā.

Mūziķis Dons sniedzis interviju Eurovisionworld un atklājis, ka iepriekš divas reizes mēģinājis nokļūt uz Eirovīzijas skatuves, taču neveiksmīgi. “Esmu ļoti priecīgs, ka toreiz neuzvarēju,” viņš teica, piebilstot, “es nebiju gatavs. Es nevarētu to izbaudīt tā, kā es to izbaudu šodien. Es biju pārāk jauns un pārāk stulbs. Tagad es esmu vienkārši stulbs.”

Viņš pastāstīja, ka dziesmas “Hollow” latviešu versija tika izveidota pēc angļu versijas, un tām esot atsevišķas nianses – latviskā versija ir par izjukušām attiecībām, turpretim angliskā dziesmas versija ir kā saruna ar to, kas tur augšā. “Tajā es būtībā jautāju, kas notiek pasaulē, kāpēc es esmu šeit, kā man vajadzētu dzīvot savu dzīvi, un visus tos jautājumus, kurus mēs sev dzīves laikā uzdodam vairākas reizes. Mums ir jābūt fiziski un garīgi spēcīgiem, lai stātos pretī realitātei un rastu atbildes,” viņš atklāj dziesmas būtību.

Dziesmu viņš uzrakstījis kopā ar Liamu Gedesu un Keitu Nortropu. “Tas mums nenāca viegli. Kad to pabeidzām, jutāmies gluži kā bērni, kuri uzcēluši smilšu pili un grib to parādīt saviem vecākiem,” mūziķis skaidroja. Tāpat viņš atklāja, ka visi atbalstītāji sniedz viņam spēku virzīties uz priekšu, taču viņam galvenais nav rezultāts, bet gan pieredze, ko viņš gūst no šī visa.

Dons skaidroja, ka pēc Eirovīzijas turpinās rakstīt dziesmas, stāstīt stāstus un izklaidēties:

“Es turpināšu izdot albumus, spēlēt koncertus un darīt to visu, līdz man vairs nebūs, ko teikt. Tikai tad es droši vien apstāšos.”

Dons Eirovīzijas 2024 pusfinālā









Karaliski zilā krāsa izstaro pārliecību! Dons šarmē Eirovīzijā

















































































Dons ceļā uz Malmi Zviedrijā































































































































Dons uzvar LTV konkursā “Supernova”

Dona atbalstītāji sociālajos tīklos velta viņam virkni atbalstošu vārdu un izsaka piezīmes, ka, neskatoties uz rezultātu, viņš ir mūsu uzvarētājs.

“Tas nav zaudējums! Tā ir uzvara! Tu spēji mūsu zemi ievest lielajā finālā! Paldies tev par to!” Donam tiek veltīti šādi vārdi.



“Tu esi UZVARĒTĀJS jebkurā gadījumā, varam ar Tevi lepoties! Milzīgs PALDIES TEV!” vēl kāds piebilst.



“Paldies, Artūr! Tu biji lielisks! Tu parādīji Latviju skaistās ‘’tauriņa’’ krāsās. Ļoti cienīgs priekšnesums. Gods par tevi un mūsu Latviju!

Tu jau esi mūsu uzvara!” cits uzsver.