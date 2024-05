Eirovīzijas dziesmu konkursa 1.pusfināls Malmē, Zviedrijā 2024

FOTO. Haoss pirms Eirovīzijas lielā fināla: valstis nosoda Nīderlandes pārstāvja diskvalifikāciju, bukmeikeri nosauc pašreizējos favorītus Ieteikt







Eirovīzijas fināls gaidāms jau šovakar pulksten 22.00, taču viss nerit kā pa sviestu. Jau vēstījām, ka Nīderlandes dziedātājs Josts Kleins ir diskvalificēts no fināla saistībā ar iespējamu nepiedienīgu uzvedību, taču ar to viss nebeidzas. Īrijas pārstāve nepiedalījās šī vakara ģenerālmēģinājumā, bet Somijas un Norvēģijas žūrijas pārstāvji, kuriem būtu jāpaziņo punkti pēc fināla, nāca klajā ar paziņojumu, ka to nedarīs. Tāpat tiek baumots, ka Igaunija plāno nepiedalīties finālā, ziņo “Sky news“

Reklāma Reklāma

Pēc Nīderlandes izslēgšanas sāka klīst baumas par citu valstu, tostarp Igaunijas, labprātīgu izstāšanos no konkursa.Taču portālā eurovisionfun.com vēstīts, ka Igaunijas pārstāvji tomēr piedalīsies. Viņi piedalījušies ģenerālmēģinājumā un ir gatavi pārstāvēt savu valsti finālā.

Nepaziņos punktus

Pēc lēmuma par Nīderlandes pārstāvja diskvalificēšanu somu reperis Käärija, kurš pagājušā gada Eirovīzijas dziesmu konkursā ieguva otro vietu, ir paziņojis, ka šovakar neatklās savas valsts piešķirtos punktus, jo tas nešķiet pareizi.

Viņš to paziņoja vietnē “Instagram”, norādot: “Es esmu nolēmis nepiedalīties kā Somijas žūrijas pārstāvis šī vakara Eirovīzijas finālā, jo tas nešķiet pareizi.”

Tas paziņots tikai stundu pirms lielā fināla sākuma, taču viņš nav pirmais, kas nāca klajā ar šādu paziņojumu. Arī Alesandra Mele iepriekš teica, ka viņa vairs nebūs tā, kas ziņos par Norvēģijas piešķirtajiem punktiem.

Īrijas pārstāve neierodas ģenerālmēģinājumā



Savukārt Īrijas pārstāve “Bambie Thug” nepiedalījās fināla ģenerālmēģinājumā. Viņa “Instagram” ierakstā paziņoja, ka tas saistīts ar svarīgu problēmu šķetināšanu, norādot, ka ir iesniegtas vairākas sūdzības Eirovīzijas organizatoriem par gadījumiem, ko viņi piedzīvojuši šonedēļ.

Īrijas pārstāve apgalvoja, ka Eirovīzijas raidorganizāciju apvienība (EBU) iepriekš apstiprināja, ka Izraēlas raidorganizācija “Kan” ir pārkāpusi uzvedības noteikumus Eirovīzijas 1. pusfināla laikā.

“Es pacietīgi gaidīju, lai uzzinātu, kādas darbības EBU veiks pēc šī noteikumu pārkāpuma. (..) joprojām gaidu oficiālu paziņojumu no EBU,” teikts viņas paziņojumā.











Somijas priekšnesums 2024. gada Eirovīzijā