Šie 11 sīkumi klusībā liek cilvēkiem izskatīties netīriem – kaut arī viņi domā, ka ir tīri 0
Laba higiēna nav tikai par tīrību – tā ir zīme, ka tev rūp. Sīkumi, ko ikdienā varam palaist garām, klusībā sabojā mūsu izskatu – pat tad, ja paši to nepamanām. Izlaist kopšanas rutīnu vai aizmirst iztīrīt zobus var šķist nekas, bet tas var atstāt nepatīkamu iespaidu un likt izskatīties nekoptam.
Rūpes par sevi sūta pasaulei spēcīgu signālu, ka tu sevi cieni. Pretējā gadījumā – gluži otrādi.
Labā ziņa? Šīs kļūdas ir viegli novēršamas. Ārvalstu medijs ir apkopojis 11 visbiežāk sastopamās higiēnas kļūdas, kas nemanāmi padara cilvēku mazāk pievilcīgu – un kā no tām izvairīties.
Viena un tā paša krekla vilkšana vairākas dienas pēc kārtas
Pat ja izskatās tīrs, tas rada iespaidu, ka tev vienkārši slinkums. Krekli, īpaši tie, kas ir tiešā kontaktā ar ādu, uzsūc sviedrus, ķermeņa eļļas un smakas. Ar laiku audums kļūst ļodzīgs, saburzīts un netīrs – arī ja acīmredzami tā nešķiet. Tāpēc pat “tīrais” krekls otrajā dienā var likt izskatīties nekoptam.
Zobu neiztīrīšana
Tikai viena izlaista reize var radīt sliktu elpu un aplikumu. Ap 54% cilvēku atzīst, ka viņiem grūti sarunāties ar kādu, kam ir slikta elpa. Tas var atstāt sliktu iespaidu gan privāti, gan darbā. Tīri zobi un svaiga elpa rada labu pirmo iespaidu – un uzticību.