FOTO. VIDEO. Vācijā un Lielbritānijā sniega dēļ slēgtas lidostas, apturēta vilcienu satiksme; ASV plosās spēcīga sniega vētra







Lielbritānijā spēcīgas snigšanas dēļ vairākām lidostām nācies slēgt skrejceļus un vairākos apgabalos traucēta elektroapgāde. Pastāv bažas, ka daudzas apdzīvotas vietas lauku apvidos, sevišķi Anglijas ziemeļos, var tikt ieputinātas.

Elektroenerģijas un gāzes nozares uzņēmums “The National Grid” ziņoja, ka daudzviet valstī traucēta elektroapgāde un uzņēmums strādā pie problēmu novēršanas. Slikto laikapstākļu dēļ atcelti vairāki sporta pasākumi.

Piedzīvojot spēcīgu snigšanu naktī, skrejceļus slēdza Mančestras un Liverpūles Džona Lenona lidostas, bet svētdienas rītā tās atsāka darbību. Savukārt Līdsas-Bredfordas lidosta šorīt paziņoja par skrejceļu slēgšanu. Uz laiku skrejceļus slēdza arī Birmingemas un Bristoles lidostas.

Skotijā gaisa temperatūra naktī noslīdēja līdz pat mīnus 11 grādiem pēc Celsija.

Slikto laikapstākļu dēļ traucēta arī satiksme uz ceļiem, notikušas sadursmes un automašīnas iestrēgušas sniegā. Daudzi ceļi ir slēgti. Traucēta arī vilcienu satiksme, un dzelzceļa uzņēmums “National Rail” brīdinājis, ka vilcienu kavēšanās iespējama arī pirmdien.

Lielbritānijas meteoroloģijas aģentūra “Met Office” prognozē, ka nokrišņi – sniegs un sasalstošs lietus – svētdien turpinās virzīties uz ziemeļiem un visstiprākie būs Anglijas ziemeļos un Skotijas dienvidos.

Vides dienests arī izsludinājis astoņus brīdinājumus par iespējamiem plūdiem Anglijas dienvidos.

Snow clearing operations were underway this morning at Manchester airport.✈️❄️pic.twitter.com/vFczDjg89O — Met4Cast° ❄️ (@Met4CastUK) January 5, 2025

Sniegs un apledojumus izraisa satiksmes traucējumus Vācijas dienvidos

Sniegs, lietus un apledojums izraisījis plašus satiksmes traucējumus Vācijas dienvidos, kur vairākās lidostās atcelti avioreisi un ierobežota vilcienu satiksme.

Frankfurtes lidostā, kas ir noslogotākā Vācijā, atcelti 120 no 1090 svētdien plānotajiem lidojumiem. Lidosta aicinājusi pasažierus laikus pārbaudīt informāciju par reisiem un ieplānot ilgāku laiku ceļam uz lidostu.

Frankfurtes apgabalā traucēta arī vilcienu satiksme, ziņoja Vācijas valsts dzelzceļa uzņēmums “Deutsche Bahn”. Vislielākās novirzes no grafika ir tālsatiksmes vilcieniem, kas iet caur Frankfurti.

Štutgartes lidosta ziņoja, ka apledojuma dēļ kavējas vairāki avioreisi, un sliktie laikapstākļi ietekmējuši arī Minhenes lidostas darbību, kur atcelti vairāki lidojumi.

Minhenes lidostā piesardzības nolūkos sestdienas vakarā tika atcelti 35 lidojumi no 750 plānotajiem ienākošajiem un izejošajiem reisiem. Piektdienas vakarā sliktie laikapstākļi apgrūtināja arī Berlīnes Brandenburgas lidostas darbību.

ASV skārusi spēcīga sniega vētra

ASV vidieni skārusi spēcīga sniega vētra, kas virzīsies uz austrumiem, liekot par sevi manīt vairāk nekā 60 miljoniem cilvēku.

Kentuki un Virdžīnijas štatos vētras dēļ izsludināts ārkārtējais stāvoklis, un vairākās citās ASV pavalstīs, kur liels aukstums ir reta parādība, tai skaitā Misisipi un Floridā iedzīvotāji brīdināti, ka gaidāmi bīstami laikapstākļi.

Brīdinājumi par vētru izsludināti neierasti plašā teritorijā.

Meteorologi skaidro, ka ekstrēmos laikapstākļus izraisījusi aukstā gaisa masa, kas cirkulē ap Arktiku, un prognozē spēcīgu snigšanu, stipru vēju un apledojuma veidošanos līdz pat pirmdienai.

Amatpersonas brīdinājušas, ka sniega vētras dēļ veidosies bīstami apstākļi uz ceļiem un iespējami plaši elektroapgādes traucējumi.

🚨BREAKING

WINTER WEATHER CHAOS!

Millions of people across the Central U.S. to the East Coast are preparing for major travel disruptions caused by a massive storm that is expected to bring extreme cold, snow and ice along a 1,500-mile-long zone this weekend. Meteorologists are… pic.twitter.com/GIWP3ns5fw — John Cremeans USA (@JohnCremeansUSA) January 3, 2025

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Amazing drone footage of the major ice and snow storms hitting the US from today and tonight 🌨️❄️

From WX Chasing. pic.twitter.com/ZDsAfkjGxL — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) January 5, 2025

Heavy snow and freezing rain sweep Britain as amber warnings in place https://t.co/9nkLGh4UPS ❄️💦🥶💧 pic.twitter.com/U2WTLonN8b — Truthoverdishonesty (@Nigelj08223326) January 5, 2025

Multiple airports close runways as snow batters Britain amid dire warnings up to 16 inches could fall today in Arctic blast that caused travel chaos with flights cancelled, roads shut and power outages

via https://t.co/SoLYFq4fjs https://t.co/Pr6B3FeCBI — John B Tawn (@27Tawnyowl) January 5, 2025