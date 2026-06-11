FOTO. Visdrīzāk uz ielas jūs paietu garām… Aktieris Gints Grāvelis pārvērties līdz nepazīšanai 0
Reizēm, lai vizuāli “nomestu” pāris gadu desmitus, nav vajadzīgas brīnumzāles. Dailes teātra šarmantais aktieris Gints Grāvelis vienā mirklī piedzīvojis krasas pārmaiņas un pēc friziera apmeklējuma pārtapis par jauneklīgu džentlmeni.
Pavisam nesen Grāvelim bija vīrišķīga bārda un garākas matu cirtas, tomēr, šķiet, siltais laiks atnesis vēlmi pēc kardinālām pārmaiņām. Aktieris nolēmis pilnībā atbrīvoties no sejas apmatojuma un nogriezt īsākus matus.
Vizuālās pārmaiņas pirmie klātienē varēja novērtēt Salaspils 840. jubilejas svētku viesi, jo aktierim tur bija uzticēta pasākuma vadītāja loma.