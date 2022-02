Irānas ārlietu ministrs Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Francija: Irānai lēmums sarunās par kodolvienošanās glābšanu jāpieņem nākamo dienu laikā







Irānai palikušas tikai dažas dienas, lai sarunās Vīnē pieņemtu vienošanos attiecībā uz tās kodolprogrammu, trešdien paziņojusi Francija, piebilstot, ka gadījumā, ja vienošanās netiks noslēgta, izcelsies milzīga krīze.

“Tas nav nedēļu jautājums, tas ir dienu jautājums,” Senātā paziņoja Francijas ārlietu ministrs Žans Īvs Ledriāns, piebilstot, ka sarunu procesā pienācis patiesības mirklis.

Vācija, Francija un Lielbritānija kopā ar Krieviju un Ķīnu vairākus mēnešus sarunās veic starpnieka lomu Irānas un ASV starpā.

Mērķis ir panākt ASV sankciju atcelšanu apmaiņā pret Irānas kodolprogrammai noteikto ierobežojumu ievērošanu.

ASV 2018.gadā Donalda Trampa administrācijas laikā izstājās no 2015.gada starptautiskā kodolpakta, neraugoties uz to, ka Irāna vienošanās prasības ievēroja, kā arī noteica Teherānai smagas ekonomiskās sankcijas. Reaģējot uz šiem Vašingtonas soļiem, Irāna 2019.gadā sāka atvirzīties no pakta prasību ievērošanas.

“Mums no irāņiem nepieciešami politiski lēmumi. Viņiem ir ļoti skaidra izvēle,” paziņoja Ledriāns.

“Vai nu viņi nākamajās dienās izraisīs nopietnu krīzi (..), vai arī viņi pieņems vienošanos, kas respektē visu pušu, īpaši Irānas, intereses,” norādīja Francijas ārlietu ministrs.

Viņš pauda viedokli, ka vienošanos ir iespējams panākt, piebilstot, ka Eiropas valstis, Ķīna, ASV un Krievija jau ir panākušas saprašanos.

Taču Ledriāns brīdināja, ka laika paliek arvien mazāk, jo Irāna turpina pastiprināt savas kodolaktivitātes, pārkāpjot 2015.gada līgumu.