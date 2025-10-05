Gaisa baloni, kuru dēļ apturēja satiksmi Viļņas lidostā, nemaz nebija tik “nevainīgi”. Tie atlidojuši no Baltkrievijas puses 0
Lietuvas gaisa telpu sestdien vēlu vakarā pārkāpušas 25 meteozondes no Baltkrievijas, ko parasti izmanto kontrabandisti, un pie Viļņas lidostas pamanīto gaisa balonu dēļ tās darbs uz laiku tika apturēts, pavēstīja varasiestādes.
Viļņas lidostas gaisa telpa tika slēgta sestdien plkst.22.16, bet gaisa satiksme tika atsākta plkst.4.50.
“Parasti šādus balonus palaiž kontrabandisti. Ja vēja virziens ir labvēlīgs, to skaits var pārsniegt vairākus desmitus,” sacīja krīzes situāciju vadības centra pārstāvis Darjus Buta.
Centrs vēl skaidro, cik meteozonžu piezemējušās Lietuvas teritorijā un cik no tām transportēja kontrabandas kravas.
LRT.LT publikācija liecina, ka virslidmašīnu telpu virs Viļņas lidostas uz vairākām stundām slēdza gaisa balonu grupas dēļ, teikts lidostas “Facebook” lapā.
Balonus, kas virzījās lidostas virzienā, pamanīja 4. oktobrī plkst. 22:16 pēc vietējā laika (sakrīt ar Maskavas laiku). Lidmašīnu uzņemšana un izlidošana tika apturēta. Gaisa telpa tika atvērta 5. oktobrī plkst. 04:50.
Pēc lidostas datiem, ierobežojumi ietekmēja aptuveni 30 reisus un gandrīz sešus tūkstošus pasažieru. “Dienas laikā iespējami reisu kavējumi ekipāžu un gaisa kuģu rotācijas traucējumu dēļ,” norādīts paziņojumā.
Lietuvas Nacionālajā krīžu vadības centrā (NKVC) vēlāk paziņoja, ka valsts gaisa telpu pārkāpuši 25 meteoroloģiskās zondes, ko parasti izmanto kontrabandisti. Pēc centra pārstāvja Darjus Batas teiktā, baloni bija atlidojuši no Baltkrievijas.
Valsts robežsardze paziņoja, ka balonos atrastas 12 tūkstoši cigarešu paciņu.
Jau 2025. gada maijā Lietuvas robežsardze ziņoja par strauju gaisa balonu izmantošanas pieaugumu kontrabandas pārsūtīšanai no Baltkrievijas. Tikai pirmajos piecos mēnešos tika fiksēti vairāk nekā 230 šādi gadījumi — vairāk nekā visa 2024. gada laikā.
Pēdējās nedēļās vairāku Eiropas valstu (tostarp Vācijas, Dānijas un Norvēģijas) lidostu darbība vairākkārt tikusi traucēta arī bezpilota dronu dēļ, kuru piederība oficiāli nav zināma.