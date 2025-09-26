Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: EPA/SCANPIX

Kārtējais dronu incidents uz brīdi paralizē Viļņas lidostu 0

LETA
15:49, 26. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Viļņas lidostas darbība ceturtdienas pēcpusdienā īslaicīgi tika pārtraukta saistībā ar iespējamu bezpilota lidaparāta ielidošanu lidostas teritorijā, paziņoja Lietuvas lidostu operators “Lietuvos oro uostai” (LTOU).

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas

Kā informēja lidostu operatorkompānijas preses pārstāvis Tads Vasiļausks, ceturtdienas pēcpusdienā gaisa satiksmes kontrolieri saņēma informāciju par aizdomīga objekta lidošanu netālu no lidostas, tādēļ tās darbība tika apturēta.

Lidojumi tika apturēti uz 14 minūtēm, un pēc tam lidostas darbība atgriezās ierastajā ritmā. Incidents ietekmēja četrus lidojumus, taču neviens reiss netika atcelts vai novirzīts.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli
“Tas būs slēgta tipa centrs!” Raudā bijusī skola pārtaps par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru

Arī piektdien līdzīga incidenta dēļ lidostas darbība tika apturēta desmit minūtes, kas ietekmēja divus reisus. Līdzīgi lidostas traucējumi drona dēļ Viļņas lidostā fiksēti arī 9. un 11.septembrī.

Šovasar Lietuvā no Baltkrievijas ielidoja divi droni, un tas ir izraisījis bažas par esošajiem gaisa telpas drošības pasākumiem.

Jau ziņots, 10.jūlijā no Baltkrievijas ielidojis Krievijā ražots bezpilota lidaparāts “Gerbera”, kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā, un viena kilometra no robežas attālumā avarēja. Iestādes paziņoja, ka drons neradīja draudus sabiedrībai.

Jūlija beigās vēl viens drons lidoja no Baltkrievijas uz Lietuvu un avarēja militārajā poligonā Jonavas rajonā, aptuveni 100 kilometrus no robežas ar Baltkrieviju. Prokurori paziņoja, ka dronā bija sprāgstvielas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Lietuva neko negaida. Armijai piešķir pilnvaras notriekt dronus ātrāk un vienkāršāk
TV24
“Šādi droni nokrita arī Polijā…” Slaidiņš brīdina par kļūdām, kuras nedrīkst pieļaut, atrodot dronu
Panika Lietuvā kā mācība visiem: ko darīt, ja redzi debesīs aizdomīgu objektu – ienaidnieka dronu?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.