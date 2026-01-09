Kaimiņvalstis uz Latviju ir izdarījušas spiedienu: patiesība par jauno vilciena maršrutu uz Tartu 0

LA.LV
17:58, 9. janvāris 2026
Viedokļi

5. janvārī atklāti pasažieru vilcienu pārvadājumi starp Tartu un Rīgu. Regulāra satiksme šajā maršrutā sāksies no 12. janvāra.

Veselam
Ko nekādā gadījumā nevajag ēst un dzert tukšā dūšā: 8 pārtikas produkti, kas kaitēs kuņģim
VIDEO. Vēl trakāk, nekā iedomājāmies! Publicēts gāzes sprādziena video no Bauskas ielas 45
Kokteilis
“Nu ir gan laba alga pašam Žagaram!” Teātra skatītāji un pazīstami aktieri iesaistās diskusijā par Dailes teātrī notiekošo
Lasīt citas ziņas

TV24 diskutē Velta Puriņa, žurnāliste, TV24 raidījuma “Dienas personība ar Veltu Puriņu” vadītāja, Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis, TV24 raidījuma “Latvijas labums” vadītājs, un Arno Jundze, rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs, visi vienojoties, ka šis ir piemērs, kur kaimiņvalstis mums atkal ir paskrējušas priekšā un liek saņemties. Ja var Lietuva un Igaunija, kāpēc latvieši bremzē?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ekspresvilciens Tartu–Rīga varētu sākt kursēt jau decembrī. Lūk, cik ilgs laiks paies ceļā!
VIDEO. “Visu Latvijas valdību ministriem, prezidentiem un deputātiem būtu aiz kauna zemē jāielien” jeb latviešus vizinās igauņu vilcieni
Maršrutā Viļņa-Rīga-Tallina Latvijas posmu izpildīs no Lietuvas nomāts vilciens. Kāpēc maksāsim naudu citiem?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.