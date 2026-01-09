Kaimiņvalstis uz Latviju ir izdarījušas spiedienu: patiesība par jauno vilciena maršrutu uz Tartu 0
5. janvārī atklāti pasažieru vilcienu pārvadājumi starp Tartu un Rīgu. Regulāra satiksme šajā maršrutā sāksies no 12. janvāra.
TV24 diskutē Velta Puriņa, žurnāliste, TV24 raidījuma “Dienas personība ar Veltu Puriņu” vadītāja, Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis, TV24 raidījuma “Latvijas labums” vadītājs, un Arno Jundze, rakstnieks, kultūras žurnālists, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs, TV24 raidījuma “Grāmatu kods” vadītājs, visi vienojoties, ka šis ir piemērs, kur kaimiņvalstis mums atkal ir paskrējušas priekšā un liek saņemties. Ja var Lietuva un Igaunija, kāpēc latvieši bremzē?