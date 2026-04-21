Policijas auto pieķerts ātruma pārkāpumā – advokāts skaidro pārsteidzošo tiesas lēmumu

20:11, 21. aprīlis 2026
Vai policijas radars var fiksēt pašu policijas automašīnas ātrumu? Šāds, šķietami paradoksāls jautājums nesen nonācis arī tiesas uzmanībā. Par to savā ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” vēsta zvērināts advokāts Lauris Klagišs, analizējot aktuālu Zemgales apgabaltiesa spriedumu, kas izgaismo būtiskas nianses gan par fotoradaru darbību, gan administratīvo pārkāpumu izskatīšanas kārtību.

Kokteilis
Skolā to neiemācīsies! 11 lietas, ko bagāti cilvēki dara citādāk nekā “parastie”
Kokteilis
Tavs dzimšanas gada pēdējais cipars atklāj vairāk, nekā domā: pārbaudi, ko tas saka par tevi
TV24
ASV par šo Kremļa plānu ir ļoti noraizējušās: Slaidiņš informē par vispasaules sekām Krievijas plāna izpildes rezultātā
Lasīt citas ziņas

Turpinājumā publicētais vietnes “Facebook” lapā “Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs”.

“Vai esat kādreiz aizdomājušies, kas notiek, ja policijas darbinieks pats pārkāpj ātrumu, braucot ar trafarēto auto, kurā ieslēgts fotoradars? Un kādas ir biežākās procesuālās kļūdas, ko pieļauj autovadītāji un pat tiesneši, izskatot administratīvo pārkāpumu lietas,” vaicā advokāts.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Tikai divi protokola vārdi – Čārlzs vēl nezināja, ka karaliene mirusi, bet saprata jau, kas noticis. Kas šie bija par vārdiem?
TV24
Alvis Hermanis: Valsts mums ir tādā pakaļā! Šis ir labākais veids, kā sapurināt visus iedzīvotājus
Kokteilis
4 zodiaka zīmes, kurām ir visliekākais risks pieņemties svarā – diemžēl to vidū ir arī karalis Lauva

“Zemgales apgabaltiesa 2026. gada 25. martā ir pieņēmusi interesantu un pamācošu spriedumu, kas ievieš skaidrību gan par moderno mērierīču izmantošanu, gan par stingrajām tiesvedības procedūrām. Apskatīsim galvenās mācības, ko no šīs lietas var gūt ikviens transportlīdzekļa vadītājs.

Valsts policijas amatpersona tika sodīta par atļautā braukšanas ātruma (90 km/h) pārsniegšanu, vietā, kur fiksētais faktiskais ātrums bija 134 km/h.

Par to tika piemērots naudas sods 160 eiro apmērā. Neparasts ir fakts, ka šis pārkāpums tika fiksēts ar paša policijas darbinieka vadītajā automašīnā uzstādīto mērierīci “STALKER DUAL DSR”.

Lietas izskatīšana izgāja cauri vairākām instancēm, līdz nonāca apgabaltiesā, kas atcēla personai labvēlīgo pirmās instances tiesas spriedumu un atstāja spēkā uzlikto sodu.

Lūk, kāpēc tiesa lēma tieši šādi.

Pirmās instances tiesa sākotnēji administratīvā pārkāpuma procesu izbeidza. Tās arguments: dienesta automašīnas ātruma nolasījums no tās iekšienē esošā radara nav uzskatāms par likumā noteiktā kārtībā iegūtu ātruma mērījumu.

Zemgales apgabaltiesa šo mītu atspēkoja. Tiesa norādīja, ka transportlīdzeklī uzstādītās ātruma mērierīces fiksē ne tikai “mērķa” (citu) transportlīdzekļu braukšanas ātrumu, bet arī tās automašīnas kustības ātrumu, kurā pašā ir uzstādīta mērierīce.

Ja šī ātruma mērierīce ir derīga un atbilstoša prasībām citu auto fiksēšanai, tās rādījumi ir pilnībā ticami un derīgi arī attiecībā uz pašu policijas ekipāžu.”

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Smart-ID vecuma pārbaude var radīt nopietnus riskus. Advokāts par jauno kārtību “Rimi” veikalos
Bez garantijām…. Apdrošināšana neglābs ceļotājus, kas dodas uz AAE un Ēģipti
“Kāpēc privātpersonai jāuzņemas atbildība?” Advokāts izgaismo absurdos 200 000 eiro radītos zaudējumus par “nelikumīgas” mājas būvniecību
