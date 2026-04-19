“Atklājās vairākas ļoti interesantas juridiskas nianses…” Saules paneļi var radīt nopietnas problēmas 0
Vai saules paneļus drīkst uzstādīt jebkurā vietā uz savas mājas? Izrādās – ne vienmēr. Lai arī zaļā enerģija kļūst arvien populārāka, tās ieviešana var sadurties ar stingriem pilsētvides un kultūrvēsturiskās aizsardzības noteikumiem. Par to savā ierakstā sociālajā tīklā “Facebook” plašāk skaidro zvērināts advokāts Lauris Klagišs, analizējot konkrētu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.
“Arvien vairāk nekustamo īpašumu īpašnieku izvēlas investēt zaļajā enerģijā, taču vai vienmēr drīkstam uzstādīt saules paneļus tur, kur tas šķiet visizdevīgāk? Nesenais Administratīvās apgabaltiesas spriedums ievieš skaidrību jautājumā, kur satiekas privātpersonu vēlme pēc energoefektivitātes un pašvaldības pienākums sargāt pilsētvidi,” raksta advokāts “Facebook” lapā “Zvērināta advokāta Laura Klagiša birojs”.
Turpinājumā advokāts izgaismo konkrētu piemēru.
“Kāda nekustamā īpašuma īpašniece vēlējās saskaņot 36 saules paneļu uzstādīšanu uz savas dzīvojamās ēkas sānu fasādes, 3. līdz 5. stāva līmenī. Ēka atrodas Rīgā, apbūves aizsardzības teritorijā “Maskavas priekšpilsēta”, un tai ir noteikts potenciāli vērtīgas vēsturiskas būves statuss. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šo ieceri atteica saskaņot, norādot, ka izvēlētais risinājums degradē pilsētvidi un negatīvi ietekmē skatu perspektīvu. Īpašniece tam nepiekrita, argumentējot, ka paneļi uzstādīti uz sānu, nevis ielas fasādes, turklāt Rīgā netrūkst citu ēku ar līdzīgiem risinājumiem.
Sākotnēji pašvaldība atteikumu daļēji pamatoja ar Apbūves noteikumu punktu, kas aizliedz tehnisko iekārtu izvietošanu uz būves ielas fasādes. Pašvaldība savā tīmekļvietnē bija publicējusi skaidrojumu, mēģinot šo aizliegumu attiecināt arī uz pagalma fasādēm un jumtiem. Tiesa šādu praksi noraidīja, norādot, ka skaidrojums pārsniedz normas gramatisko saturu, un tādēļ konkrētajā lietā, kur paneļi ir uz sānu fasādes, šī norma nav piemērojama.
Neskatoties uz iepriekšējo punktu, tiesa īpašnieces pieteikumu noraidīja. Iemesls slēpjas faktā, ka ēka atrodas apbūves aizsardzības teritorijā. Šādās teritorijās ir jāsargā pilsētvides panorāma, siluets un skatu perspektīvas, un ēkas sānu fasādes nevar vērtēt izolēti no kopējās apbūves. Tiesa atzina, ka vizuāli kontrastējošie, tumšie saules paneļi uz ugunsmūra ir labi redzami no publiskās ārtelpas un traucē viengabalainu skatu uztveri.
Īpašniece centās pierādīt savu taisnību, iesniedzot fotogrāfijas ar citām Rīgas ēkām, kur paneļi ir labi redzami, uzsverot nevienlīdzīgu attieksmi. Tiesa atbildēja ar svarīgu atziņu par tiesiskās vienlīdzības principu: šis princips nerada tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi, ja salīdzināmā situācija ir prettiesiska. Tas, ka citi, iespējams, ir patvaļīgi uzstādījuši iekārtas vai saņēmuši prettiesisku labumu, nedod tiesības pieprasīt tādu pašu prettiesisku labumu sev.
Strīdos par estētiku un iederību ainavā tiesa respektē būvvaldes arhitekta kā speciālista profesionālo vērtējumu. Tas, ka īpašniekam ir atšķirīgs – subjektīvs – viedoklis par saules paneļu izskatu, automātiski nenozīmē, ka iestādes vērtējums nav pamatots.
Jaunu, ilgtspējīgu tehnoloģiju izmantošana ir apsveicama, taču tā nevar kļūt par pašmērķi, ignorējot sabiedrības intereses saglabāt kvalitatīvu un kultūrvēsturiski vērtīgu pilsētvidi. Konkrētajā lietā īpašniecei saules paneļu uzstādīšana izmaksāja vairāk nekā 20 000 eiro, kas tagad, visticamāk, nesīs papildu zaudējumus to demontāžas vai pārvietošanas dēļ.”
Advokāts nobeigumā pauž secinājumu ar galveno mācību no šīs lietas: “Pirms veikt iespaidīgas investīcijas un izvietot tehniskās iekārtas uz fasādēm (īpaši aizsargājamās apbūves teritorijās), iecere ir obligāti un savlaicīgi jāsaskaņo ar pašvaldību. Tāpat jārēķinās, ka pašvaldībai ir tiesības ierobežot šādu iekārtu vizuālo noformējumu pat tad, ja tam nav nepieciešams pilns būvniecības process.”