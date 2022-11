Galvenais Ukrainas militāristu trumpis – Rietumu pašgājēju artilērija Ieteikt







Skatītāja jautājums: Ar ko karo Ukraina, ar kādiem ieročiem, kas ir iedoti no Eiropas, no ASV, kādas ir to kaujas spējas, salīdzinot ar Krievijas ieročiem?

Galvenais Ukrainas trumpis, protams, bez HIMARS sistēmām, ir pašgājējartilērija – gan poļu krabji, gan franču haubices, gan amerikāņu, gan latviešu dotās M109 – tās šauj tālāk, TV24 raidījumā “Speciālizlaidums” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks,

Tas lielā mērā arī ir panākums, lai kaldinātu Ukrainas uzvaru. Un, protams, gudrā munīcija – ekskalibra lādiņi un atsevišķas modifikācijas, kas ļauj šaušanas attālumu par pusi palielināt, tas ir lielā mērā svarīgs komponents Ukrainas kaujas spēju stiprināšanā.