Salds banāns, ola un nedaudz miltu, vairāk nekas nav nepieciešams, lai pagatavotu gardas un veselīgas pankūkas brokastīm vai kārumam starp maltītēm. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas: (1 porcija)
1. 1 banāns;
2. 1 ola;
3. 20g milti (ideāli derēs gan rīsu, gan auzu pilngraudu, gan Smalkais muslis);
4. 1/2 tējkarotes cepamais pulveris.

Pagatavošana:
1. Bļodiņā ar dakšu saspaida banānu, pievieno pārejās sastāvdaļas un rūpīgi samaisa.
2. Uzkarsē ieeļļotu pannu un ar ēdamkaroti liek mīklas masu veidojot pankūciņas. Cep zeltaini brūnas no abām pusēm.
3. Sagatavotās pankūkas pasniedz ar krējumu, ievārījumu, svaigām ogām vai ļaujas improvizācijai.

Lai labi garšo!

