Gatavi atdot pēdējo: cilvēki, kas dzimuši šajos mēnešos, tiek uzskatīti par visdāsnākajiem 0
Daži cilvēki ir gatavi palīdzēt citiem pat tad, ja pašiem trūkst spēka, laika vai iespēju. Viņi bieži vien nedomā par savu komfortu un daudz vairāk uztraucas par apkārtējo labsajūtu.
Astrologi uzskata, ka īpaši izteikta dāsnuma un pašaizliedzības īpašība piemīt cilvēkiem, kuri dzimuši noteiktos gada mēnešos. Viņi ir tie, kuri aizdos pēdējo naudu, palīdzēs pat svešiniekam un bieži vien noliks citu vajadzības augstāk par savējām.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.