Horoskopi 30. jūnijam. Ja būsi atvērts pozitīvām iespējām, diena var nest patīkamus pārsteigumus 0
Auns
Ja šodien spēsi būt gatavs kompromisam un atrast abām pusēm pieņemamu risinājumu, ieguvēji būsiet gan tu, gan otrs cilvēks. Savukārt, ja pārāk stingri turēsies pie sava un nevēlēsies piekāpties, tas situāciju var tikai sarežģīt un nevienai no iesaistītajām pusēm nenāks par labu.
Vērsis
Sāc rīkoties jau laikus. Šodien tev var būt nepieciešams mazliet ilgāks ieskrējiens, tāpēc neatliec darāmo uz vēlāku. Jo ātrāk ķersies klāt saviem pienākumiem, jo lielāka iespēja, ka dienas gaitā sasniegsi iecerētos mērķus.
Dvīņi
Šodien vari nonākt situācijā, kurā pašam nāksies tikt galā ar savām vēlmēm un iegribām. Lai gan tu labi saproti, ka ne vienmēr ir vērts tām ļauties, praksē pateikt sev “nē” var izrādīties grūtāk, nekā sākumā šķiet. Tāpēc pirms pieņem lēmumu, dod sev brīdi pārdomām un izvērtē, vai konkrētā izvēle patiešām tev nāks par labu ilgtermiņā.
Vēzis
Šodien tu vari būt ļoti vērtīgs atbalsts cilvēkiem, kuri nonākuši sarežģītākās situācijās un meklē risinājumu. Tas, kas citiem šķitīs grūti vai mulsinoši, tev var izdoties salīdzinoši viegli. Turklāt intuīcija palīdzēs pieņemt pārdomātus un situācijai atbilstošus lēmumus.
Lauva
Jo atvērtāks būsi jaunām iespējām, jo vairāk pozitīvu pavērsienu var ienākt tavā dzīvē. Šodien centies neskatīties uz pārmaiņām ar piesardzību vai šaubām, jo tās var pavērt tev ceļu uz ko vērtīgu. Uztver savas iespēju durvis kā aicinājumu spert soli uz priekšu.
Jaunava
Šodien var rasties sajūta, ka esi iztērējis savus spēkus, pat ja fiziski nogurums nebūs tik izteikts. Mentāli tu vari justies pārāk noslogots vai emocionāli iztukšots. Tāpēc šajā dienā vēlams izvēlēties mierīgāku ritmu, izvairīties no liekas steigas un, ja iespējams, vairāk laika pavadīt klusumā.
Svari
Tev piemīt ļoti bagāta iztēle, un šodien to vari veiksmīgi likt lietā, lai apkārtējo vidi padarītu patīkamāku un krāšņāku. Īpaši noderīgi tas var izrādīties tad, ja plāno doties ciemos vai uzņemt viesus pie sevis. Radoša pieeja palīdzēs radīt siltu noskaņu un padarīt kopā būšanu vēl patīkamāku.
Skorpions
Šodien tu vari paveikt daudz, ja izvirzīsi sev reālus un sasniedzamus mērķus. Centies nepārspīlēt ar prasībām pret sevi un soli pa solim virzīties uz priekšu. Tāpat vēlams izvairīties no nopietniem strīdiem ar priekšniecību vai cilvēkiem, no kuriem ir atkarīga tava profesionālā situācija, jo pārāk asa nostāja vēlāk var radīt nepatīkamas sekas.
Strēlnieks
Šodien tu vari būt īpaši atvērts citu cilvēku padomiem un ieteikumiem. Tu spēsi uzmanīgi klausīties, izvērtēt dzirdēto un paņemt no tā sev noderīgāko. Šāda attieksme palīdzēs vieglāk apgūt jaunu informāciju un veiksmīgāk tikt galā ar situācijām, kurās noder pieredzējušāks skatījums.
Mežāzis
Šodien tu vari īpaši veiksmīgi izteikt savas domas un pārliecināt citus ar vārdiem. No tā var būt atkarīga vienošanās vai situācijas virzība, tāpēc izvēlies vārdus pārdomāti. Radoša iedvesma palīdzēs darbos, kuros nepieciešama iztēle, idejas un spēja sevi skaidri parādīt.
Ūdensvīrs
Šodien daudz kas būs atkarīgs no tā, kā tu pats izvēlēsies raudzīties uz notiekošo. Ja būsi atvērts pozitīvām iespējām, diena var nest patīkamus pārsteigumus un pavērsienus, kas vēl nesen šķita maz ticami. Ļauj sev noticēt labam iznākumam un izbaudi šo dienu mierīgi un ar pateicību.
Zivis
Šodien tu vari justies mierīgs, līdzsvarots un pārliecinātāks par sevi. Blakus var būt kāds cilvēks, kura atbalsts tev sniegs drošības sajūtu un radīs patīkamu noskaņu. Kopumā šī diena var paiet mierīgā ritmā, bez liekas spriedzes un steigas.