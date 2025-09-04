Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties 0
Automašīnas, kas piemērotas ģimenēm, apvieno sevī vairākas īpašības, tostarp praktiskumu un drošību. Tomēr šajā segmentā ir modeļi, kurus nav vērts iegādāties.
Eksperti nosaukuši 4 ģimenes automašīnas, no kurām jāizvairās 2025. gadā. Pēc mehāniķu domām, šie konkrētie modeļi radīs daudz problēmu.
MINI Countryman
Lai arī šiem automobiļiem kopumā ir lieliska reputācija, modeli “MINI Countryman” labāk neizvēlēties. Eksperti norāda, ka tas ir salīdzinoši patīkams vadāmībā un tam ir savs raksturs, bet jūs būsiet pārsteigti par to, cik augstas ir uzturēšanas izmaksas. Ar nelielo bagāžas nodalījumu “Countryman” nav pats praktiskākais ģimenes automobilis.
Alfa Romeo Stelvio
“Alfa Romeo Stelvio” izceļas ar itāļu šarmu, bet šī krosovera vājā puse ir uzticamība. “Alfa Romeo” nav izdevies sasniegt vācu, britu un zviedru zīmolu uzticamību. Modeļa “Stelvio” gadījumā bagāžas nodalījums ir mazāks nekā citiem krosoveriem savā segmentā, un tas vienkārši nav tik praktisks. Ģimenes vajadzībām labāk izvēlēties citu variantu.