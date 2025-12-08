Šī kļūda pārvērš māju par bumbu ar laika degli – daudzi pat nenojauš, cik ļoti riskē 0
Iedomājieties mierīgu ziemas vakaru… Ārā snieg, cilvēks sēž mājās, bauda siltumu no krāsns. Un tad pēkšņi no skursteņa sāk nākt dīvaina, arvien skaļāka dūkšana, kas atgādina lidmašīnas dzinēja skaņu. Nākamajā mirklī māja sāk drebēt – sienas brakšķ, sprēgā, logi trīc… Tie nav pārspīlējumi – tā izklausās brīdis, kad skurstenī aizdegas kvēpi. Un šādu šausminošu pieredzi katru gadu piedzīvo ap 30 ģimeņu Lietuvā, Kēdaiņos.
Kā ziņo Lrytas, daudzi uzskata, ka kvēpi skurstenī ir sīkums, taču ugunsdzēsēji zina: kad kvēpi aizdegas, tie var izraisīt ugunsgrēku.
Temperatūra skurstenī var sasniegt vairākus simtus grādu. Tā rezultātā ne tikai dzirdama dūkšana, bet visa māja sāk fiziski drebēt. Mazāka izmēra mājas pat sāk “trīcēt”, kad liesmas plosās skurstenī – viss brakšķ, sprēgā, dažkārt pat sprāgst. Un tieši šī sajūta – ka tava māja kļuvusi par nekontrolējamu, degošu bumbu – visbiežāk izraisa paniku.
Diemžēl statistika rāda, ka situācija pasliktinās. Ja vēl 2022. gadā no 31 izsaukuma tikai 13 gadījumos bija nepieciešama aktīva rīcība, tad 2023. gadā – jau 21. Un pērn – 20 no 30. Tas nozīmē, ka divas trešdaļas šādu gadījumu beidzas ar īstu ugunsgrēku, kur deg jumti, bēniņi vai citas mājas konstrukcijas.
Un gandrīz vienmēr iemesls ir viens: neiztīrīts skurstenis. Cilvēki domā, ja kurina ar sausu malku, problēmu nebūs, bet tā nav tiesa. Tāpēc skursteņi jātīra divas reizes gadā – pavasarī, kad beidzas apkures sezona, un rudenī, pirms tā sākas.
Kad ierodas ugunsdzēsēji, viņi nelieto ūdeni, jo tas var izraisīt sprādzienu. Tā vietā sākas ilgstoša dežurēšana un uguns novērošana – vairākas stundas tiek kontrolēts, lai liesmas neizplatās.
Viens ugunsdzēsējs stāv pie krāsns, cits – uz jumta, pārbauda, vai jumta segums neaizdegas. Vēl kāds – skatās, vai liesma nav izlauzusies caur plaisām sienās. Nereti nākas jaukt sienu apdari, lai pārliecinātos, ka tur nav paslēpies dzirksteļu perēklis.
Šis process var ilgt vairākas stundas – kā pie sprāgstvielu mucas, kur katra sekunde ir svarīga.
Ko darīt, ja kvēpi tomēr aizdegas?
Ja dzirdi dīvainu dūkšanu vai redzi dūmus no skursteņa – nekavējies! Evakuē bērnus, seniorus un pats izej no mājas, zvani 112, nosauc adresi, paskaidro, kas notiek. Aizver krāsns vai apkures katla durvis un gaisa padeves atveres, lai liesmām pietrūktu skābekļa.
NEMĒĢINI DZĒST PATS – nelej ūdeni, jo skurstenis var eksplodēt.
Interesanti, bet ugunsdzēsēji, kuri dalījās pieredzē, nav braukuši uz vienu un to pašu māju divreiz. Tiem, kuri jau piedzīvojuši šādu degšanu, tas kļūst par nopietnu brīdinājumu – viņi sāk regulāri tīrīt skursteni.