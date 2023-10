6 telpaugi – labākās “skābekļa bumbas” tavam mājoklim Ieteikt 41







Telpaugi ir labs veids, kā kontrolēt gaisa kvalitāti dzīvojamās telpās . Tie atbrīvo gaisu no toksīniem un pelējuma un rada ideālu vidi dzīvošanai.

Augi attīra no daudziem toksīniem un dažādu celtniecības materiālu izgarojumiem, putekļiem, krāsām un citām nevēlamām sastāvdaļām.

Lūk, seši augi, kuri ieņem pirmās vietas, ja runa ir par gaisa kvalitāti mājoklī.

Foto – Shutterstock

Alveja – šis augs lieliski der skābekļa līmeņa paaugstināšanai mājoklī. Alveja tāpat patērē ogļskābo gāzi un formaldehīdu. Alveja viena pati var panākt to, kas pa spēkam veseliem deviņiem gaisa bioloģiskajiem attīrītājiem.

Bengālijas fikuss Foto: NBD

Fikuss — viegli kopjams augs, tam nav vajadzīgs daudz gaismas. Ļoti efektīvi attīra gaisu no formaldehīda. Bet esiet piesardzīgi – ja mājās ir mazi bērni vai mājas mīluļi, jo tā lapas var būt indīgas!



Efeja (Hedera Helix)— šo augu mājās vajadzētu audzēt katram! Tas attīra gaisu no 60% toksīnu nieka sešu stundu laikā.

Hlorofīts. Foto – Shutterstock

Hlorofīts – šim augam piemīt spēja veidot fotosintēzi minimāla apgaismojuma apstākļos. Lieliski “apēd” toksīnus, tostarp formaldehīdu, stirolu un oglekļa oksīdu, kā arī benzīna tvaikus. Viens augs uztur tīru gaisu 200 kvadrātmetros telpas.

Foto – Shutterstock

Sansevērija – šis augs ir izturīgs praktiski pret visu, lieliski jūtas jebkuros apstākļos. Sansevērija ir ārkārtīgi panesīga, un tās fotosintēzei pietiek ar mazumiņu gaismas. Labi likvidē toksīnus, der guļamistabai, jo izdala skābekli tieši nakts laikā.



Spatifila – piemērots gaisa attīrīšanai no ķīmiskiem toksīniem. Šis augs filtrē formaldehīdu un trihloretilēnu.

NASA apgalvo, ka aptuveni 500 kvadrātmetriem vajadzīgi 15 līdz 18 augi. No trīs līdz četriem augiem – 80 kvadrātmetriem telpas. Neizmirstiet arī vienu no tiem novietot savā guļamistabā!