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TESTS. Pasaki, vai piekrīti apgalvojumiem, bet mēs aprēķināsim, cik % tipiskā latvieša mīt tevī 0

kokteilis.lv

Vai tu mēdz ieliet ūdeni teju tukšā šampūna pudelē, lai izskalotu pēdējo pilienu, un vai tavā virtuvē atrodams leģendārais maisiņš maisiņiem? Tu neesi viens. Latviešiem piemīt vairākas dīvainības un rituāli, kas viņus vieno.

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Noteikumi ir vienkārši: izlasi apgalvojumus un godīgi pasaki, vai tiem piekrīti. Tad mēs precīzi aprēķināsim, cik procentu tipiskā latvieša mīt tevī!

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