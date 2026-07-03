Pārtrūcis bijušās politiķes Aijas Počas ceļš šajā saulē 24
Ziņa papildināta plkst. 16.38.
78 gadu vecumā šā gada 2. jūlijā mūžībā devusies pazīstamā ekonomiste un viena no partijas “Latvijas ceļš” dibinātājām Aija Poča, liecina paziņojums viņas “Facebook” profilā.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, Poča bijusi deputāte 5., 6. un 7. Saeimā, bet 1995. gada jūnijā tā laika premjera Māra Gaiļa valdībā kļuva par Latvijas valsts ieņēmumu valsts ministri. Gan Saeimā, gan valdībā Poča pārstāvēja partiju “Latvijas ceļš”.
2001. gadā no “Latvijas ceļa” tika ievēlēta Rīgas domē.
Pēc politiskās karjeras beigām strādājusi gan valsts, gan privātajos uzņēmumos.
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