Tās ir kā magnēti svešām nelaimēm: 5 lietas, kuras ezotēriķi neiesaka pirkt lietotas 0
Iepirkšanās lietoto preču veikalos jau sen vairs nav trūkuma pazīme, tagad tā pārvērtusies par ekskluzīvu lietu – gan apģērba, gan trauku un citu unikālu lietu – medībām. Taču ne visu vajadzētu iegādāties lietotu.
Kā raksta medijs “Radio Trek”, līdz ar izdevīgu pirkumu mājās var pārnest arī svešu nelaimi.
Lai gan daudzi pret šādiem padomiem izturas skeptiski, eksperti brīdina, ka no šo piecu kategoriju precēm lietotu preču veikalos labāk izvairīties.
1. Spoguļi
Spogulis jau kopš seniem laikiem ticis uzskatīts par portālu starp pasaulēm un īstu informācijas uzkrājēju. Pēc ticējumiem, tas “uzsūc” emocijas, strīdus un tās mājas atmosfēru no mājas, kurā tas karājies.
Antīks spogulis ar nezināmu pagātni var piesaistīt jaunajā mājoklī svešas neveiksmes un trauksmi, tāpēc ezoteriķi iesaka šādiem priekšmetiem iet ar līkumu.