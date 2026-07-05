Ārsts, politiķis Hosams Abu Meri dažādos laikos

FOTO. “Mana lielākā mīlestība pasaulē ir pie manis” – Hosams Abu Meri dalās ar dziļi aizkustinošu paziņojumu 0

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kokteilis.lv
17:38, 5. jūlijs 2026
Kokteilis Mīli

Bailes, bezmiega naktis un nepārtraukta trauksme par tuvinieku dzīvībām – šo visu ir piedzīvojis Latvijas veselības ministrs Hosams Abu Meri, kura kuplā ģimene atradās karadarbības plosītajā Libānas galvaspilsētā Beirūtā. Taču šodien ministra sirdī satraukumu beidzot ir nomainījusi laime.

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“Esmu laimīgs – mana lielākā mīlestība pasaulē ir pie manis. Mana mamma,” sociālajā tīklā “Facebook” ar aizkustinošu un emocionālu ierakstu dalījies Hosams Abu Meri.

Kā iepriekš izdevumam “Privātā Dzīve” atklāja ministrs, pēdējais laiks viņam ir bijis emocionāli iztukšojošs. Kamēr Libānas mediji ziņoja par kārtējiem Izraēlas gaisa triecieniem trīs Beirūtas rajoniem, Abu Meri šeit, Latvijā, nespēja rast mieru. Eksplozijas un bombardēšana vairs nebija tikai tāla ziņu lente – tās skāra pilsētu, kurā atradās viņa vistuvākie cilvēki.

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“Uzbrukumi Libānai notiek jau vairāk nekā 20 gadus, bet tagad ir patiešām traki. Šoreiz ir daudz sliktāka situācija, jo bombardēšana nu jau notiek arī Beirūtā, kur dzīvo mana ģimene,” marta vidū atklāja ministrs, neslēpjot, ka satraukuma dēļ par mammas, māsu un brāļu drošību naktīs nav spējis aizmigt.

Viņš pastāstīja, ka piecu bērnu ģimenē ir vecākais dēls un ka Beirūtā dzīvo viņa 72 gadus vecā mamma, kā arī divas māsas un divi brāļi ar savām ģimenēm.

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