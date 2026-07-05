Dziedātāja Samanta Tīna

Dziedātāja Samanta Tīna saliek punktus uz “i” par savulaik šķiršanās kontekstā pieminēto agresiju 0

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kokteilis.lv
18:47, 5. jūlijs 2026
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Kā noprotams, dziedātāja Samanta Tīna patlaban bauda skaisto gaidību laiku, taču jaunākajā sarunā ar izdevumu “Ieva” māksliniece pirmo reizi atklāti komentējusi savu iepriekšējo paziņojumu par laulības izjukšanu un tajā pieminēto agresiju, kas savulaik sabiedrībā raisīja daudz neatbildētu jautājumu.

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Vienu dienu pēc otrās kāzu gadadienas viņa sociālajos tīklos nāca klajā ar vēsti par šķiršanos no vīra Artūra, ierakstam pievienojot vārdus: “Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai.”

Šāds formulējums daudziem lika domāt, ka dziedātāja attiecībās cietusi no fiziskas vardarbības, tāpēc, lai ieviestu skaidrību, žurnāliste intervijā uzdeva pavisam tiešu jautājumu: “Vai tu piedzīvoji fizisku vardarbību?”

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Uz to Samanta sniedza skaidru atbildi: “Nē, fizisku vardarbību es neesmu piedzīvojusi. Bet jebkura veida agresija nav pamats drošībai, arī emocionāla vardarbība. Es noteicu savas robežas, jo sapratu, ka nevēlos dzīvot šādā vidē.”

Žurnālam “Ieva” dziedātāja atzīst, ka ar vienu incidentu nepietika. Kā cilvēks, kurš cīnās par ģimeni, viņa sākotnēji vainu un atbildes meklēja sevī, cenšoties pie situācijas strādāt. Tomēr ar laiku Samanta sapratusi, ka šādi sevi tikai izsmeļ un zaudē. Atskatoties atpakaļ, viņa pati brīnās, kā šajā emocionāli smagajā posmā spēja ierakstīt albumu un aizvadīt koncerttūri, jo tikai retais tobrīd zināja, kam patiesībā viņa iet cauri.

Kā vēstījām iepriekš, vien dažus mēnešus pēc šī dzīves pavērsiena Samanta dalījās ar priecīgu ziņu – viņa ir bērniņa gaidībās.

Vairāk lasi žurnāla “Ieva” jaunākajā numurā!

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