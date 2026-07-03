VIDEO. Pārgalvīgs bildinājums, par ko tagad runā visi: pāris uzrāpjas “Empire State Building” smailē, izkar karogu un saderinās 0
Tā vietā, lai izvēlētos tradicionālu un romantisku vietu saderināšanās svinībām, divi labi zināmi pilsētvides pētnieki jeb jumtotāji nolēma savu saderināšanos atzīmēt 443 metru augstumā virs Manhetenas.
Nelikumīgais triks uz leģendārā debesskrāpja “Empire State Building” antenas smailes noslēdzās ne tikai ar saderināšanos un politisku paziņojumu, bet arī ar abu tūlītēju un operatīvu aizturēšanu.
32 gadus vecajam krievu izcelsmes Ivanam Kuzņecovam un 33 gadus vecajai Angelinai Nikolau, kuri guva pasaules slavu, pateicoties 2024. gada “Netflix” dokumentālajai filmai “Skywalkers: A Love Story”, kaut kādā veidā izdevās apiet ēkas ārkārtīgi stingros drošības protokolus. Tērpušies melnā sporta apģērbā, turklāt Angelina bija tērpusies savā zīmīgajā, kaķa tēla iedvesmotajā galvassegā, pāris uzrāpās pašā debesskrāpja smailes galotnē.
Nostiprinājušies pie mirgojošajām aviācijas bākugunīm, asu izjūtu meklētāji izvietoja melnu karogu ar skaidru vēstījumu: “Kad mīlestības spēks uzvarēs varas mīlestību, pasaule iepazīs mieru.” Šis notikums tika translēts tiešraidē viņu sociālo tīklu sekotājiem, un no gaisa uzņemtajos kadros redzams, kā pāris pēc tam nolaižas uz nedaudz platākas antenas daļas, kur Kuzņecovs nometās uz viena ceļa. Pēc kaislīga apskāviena Nikolau nekavējoties sāka fotografēt savu jauno gredzenu, lai ar to dalītos vietnē “Instagram”.
Tomēr romantisko atmosfēru strauji pārtrauca Ņujorkas policijas ierašanās – pēc tam, kad likumsargi lejā bija pilnībā slēguši satiksmi uz rosīgajām pilsētas ielām, kārtībsargi pāri bez jebkādas pretošanās aizturēja. Abiem tagad draud virkne smagu apsūdzību.
Vietējās varas iestādes joprojām ir neizpratnē par to, kā pārim izdevās apiet stingro drošības sistēmu, kas ikonisko “Art Deco” torni sargā jau kopš 2001. gada.
“Empire State Building” vadība uz šo drošības pārkāpumu raugās ļoti bargi – ēkas pārstāvis nosodīja šādu rīcību un ironiski piebilda, ka pāris būtu varējis pilnīgi legāli rezervēt 102. stāva skatu laukumu, vienkārši nopērkot tur piedāvāto 1000 dolāru vērto bildinājuma paketi.
Tikmēr pašas Nikolau ģimene meitas ekstrēmo gājienu uztver pavisam mierīgi – žurnālistu sazvanītais meitenes tēvs, kurš pats ir profesionāls cirka mākslinieks Krievijā, noraidīja bažas par meitas nonākšanu apcietinājumā, nosakot, ka uzrāpšanās uz jumta ir normāla parādība jebkurā valstī un viņš pats regulāri darot to pašu.
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