Heihēras krāšņas arī ziemā: dārznieces padomi – kur tās stādīt un kas jāņem vērā?
Putni novērtē augļu koku zaros palikušos augļus un labprāt mielojas arī ar nenovāktajām ogām. Bet, lai nu kā, pašam dārza kopējam tagad ir laiks izvērtēt sezonas ražu, paveikto saimniecības labiekārtošanā un baudīt bagātos dārza augļus.
Pārstāda it visu, kas dārzā saaudzis par biezu vai nav īsti vietā. Jāatceras ievērot debespuses: jaunajā vietā augi jāstāda attiecībā pret sauli tāpat, kā tie auguši vecajā vietā.
Stāda tulpes, hiacintes, krokusus, muskares. Var izmantot speciālos stādīšanai paredzētos konteinerus, ko sezonas beigās būs ērti izcelt no dobes ar visiem sīpoliem.
Izrok gladiolas, montbrēcijas un citas uz rudens pusi ziedošās sīpolpuķes, žāvē labi vēdinātā vietā un glabā vēsumā kartona vai koka kastē. Virsū vēlams uzrakstīt, kādas puķes kastē ziemo. Izceļ no zemes dālijas, saulē apžāvē, lai gumi pirms ziemošanas sasmeļas pēdējos šāgada vitamīnus. Maigi notīra augsni, pārkaisa ar sauso trihodermīnu un sakārto kurpju vai citās kastēs. Pieliek lapiņu ar norādi par šķirni un zieda krāsu.
* Mulčē rododendrus, magnolijas un citus augus, kas ziemā var izsalt.
* Grābj lapas. Lapas var savākt ar zāles pļāvēju. Tās tiek sasmalcinātas un kopā ar zāli veido lielisku masu kompostam.
* Noņem sakņaugu ražu, nogriež lakstus, apžāvē un kārto kastēs glabāšanai ziemā.
* Pēdējo reizi šosezon nopļauj zāli, ber uz dārza zemi un ierok vai arī izmanto augu mulčēšanai.
* Iztīra puķu kastes. Toveros un podos veido kompozīcijas no oļiem, sagrieztiem priežu zariem, dažādu krāsu dekoratīvo krūmu zariem, sūnām, čiekuriem un citiem dabas materiāliem, kas rotās dārzu pa ziemu.
* Ja ūdensrozes aug seklāk par 90 cm, tās izceļ. Augus glabā lielā bļodā vai spainī vēsā, no sala pasargātā vietā.
Heihēras krāsos dārzu arī ziemā
Stāsta dārzniece Avita Jasliņa (avitasdarzi.lv)
Heihēras (‘Heuchera x hybrida’) ir izcili skaistas visas sezonas garumā. Augiem ir ziemzaļš lapojums, tāpēc tie priecēs arī tad, kad liela daļa citu puķu būs nosalusi. Vecās lapas saglabājas līdz pavasarim, kad tās pamazām noliecas sāņus, ļaujot no centra plaukt jaunajām. To dažādo toņu lapas ir stabils pamats un papildinājums saspēlei ar līdzīgās krāsās ziedošiem augiem. Visas zied laikā no jūnija līdz jūlijam, bet šā auga galvenais krāšņums ir lapas.
Heihēras mīl saulainu vietu vai pusēnu. Šķirnes ar dzeltenīgo un gaiši oranžo lapojumu jāstāda ēnainākās vietās, lai neapdegtu.
Tās labprāt augs labi ielabotā, trūdvielām bagātā, pietiekami mitrā augsnē. Heihērām ir tieksme izkāpt no zemes. Pirmajos gados pēc stādīšanas to var novērst, augsni mulčējot. Ieteicams pārstādīt ik pēc 4–5 gadiem. Pavasarī heihēras nepieciešams uzmanīt: ja saule spoži silta un zeme vēl nav atkususi, augus ieteicams piesegt ar egļu skujām vai agrotīklu.
1. Viena no populārākajām heihēru šķirnēm ir ‘Marmalade’ – lapojums koši apelsīnu oranžs līdz intensīvi dzeltenbrūns, koši rozā lapas apakša.
2. Koši rozā krāsa labi izceļ šķirni ‘Berry Smoothie’. Lapojums pavasarī koši rozā, vasarā violeti rozā.
3. Viena no vistumšākajām heihēru šķirnēm ir ‘Obsidian’ – lapojums purpurmelns (varētu raksturot gandrīz kā melnu), ļoti spīdīgs. Labi kontrastē ar krēmbaltajiem ziediem.
4. Krāšņi sevi parāda arī violeto toņu heihēras ‘Amethyst Myst’. Lapojums tumši purpursarkans ar sudrabainiem raibumiem ametista krāsā.
5. Dzeltenīgo, oranžo lapu īpašniece ‘Lime Marmalade’ labāk jutīsies ēnainā vietā – lapojums salātzaļš, košs, kruzuļains, spēcīgs.
6. ‘Primo Peach Ice’ lapojums aprikožu oranžs ar sudraba pārklājumu, spilgti rozā apakša. Šķirnei jāizvēlas viegli noēnota vieta.