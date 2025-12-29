Foto: Ekrānuzņēmumi no video

VIDEO. "Barsikam ir apdedzināta spalva un ūsas." Līdzcilvēki drosmīgi metušies palīgā kādam nelaimē nonākušam dzīvniekam

12:05, 29. decembris 2025
Visbiežāk nelaimes gadījumos dzīvnieki paši sevi nevar izglābt. Kad liesmas ieskauj mājokli vai teritoriju, mājdzīvnieks nonāk neparedzamā un dzīvībai bīstamā situācijā. Tieši šādos brīžos izšķiroša ir ātra un pareiza cilvēka rīcība. Sociālajos tīklos Dzīvnieku glābšanas dienests dalījies ar video, kas parāda to, cik patiesībā svarīgi ir nekavējoties reaģēt un pēc iespējas ātrāk izglābt dzīvnieku, kurš nonācis nelaimē.

Kā sociālajā tīklā “Facebook” raksta “Dzīvnieku glābšanas dienesta” pārstāvis Aleksandrs, šādos gadījumos katra minūte ir svarīga. “Jo ātrāk dzīvnieks tiek nogādāts klīnikā, jo lielākas ir izredzes. Izšķirošākās ir pirmās 8–12 stundas. Dzīvniekam ir jāiztur – tad izredzes palielināsies vairākkārt,” raksta Aleksandrs.

Viņš publicējis video, kura galvenais varonis ir ugunsgrēkā cietis kaķi Barsiks, kuru ugunsdzēsēji izglāba no liesmām. Aleksandrs atklāj, ka Barsikam ir pdedzināta spalva un ūsas, kā arī viņš ir saindējies ar tvana gāzi un atdzisis no ūdens, ar kuru ugunsdzēsēji dzēsa ugunsgrēku. “Ļoti ceru, ka Barsiks tiks galā un sāks atveseļoties. Novēlēsim viņam veiksmi un spēku Beinerta klīnikā! Rūpējieties par saviem dzīvniekiem un sargājiet tos!” norāda Aleksandrs.

Stāsts par Barsiku ir spilgts piemērs tam, cik ātri situācija var kļūt kritiska un cik svarīgi ir saglabāt mieru un rīkoties operatīvi. Jo kurš gan šiem mājas mīluļiem spēs palīdzēt, ja ne tie, kas ir līdzās.

