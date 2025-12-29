“Tas ir rakstīts ūdenī ar mēslu dakšu!” Zemessardzes kapteinis norāda, ka “bunkurvecim” ir tikai viena vēlme 0

15:24, 29. decembris 2025
Zemessardzes kapteinis Māris Bruža TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja, ka ASV nesaprot, ka Putinam jeb “bunkurvecim” interesē tikai viens – iegūt teritoriju.

Komentējot starptautiskos centienus panākt vienošanos starp Ukrainu un Krieviju, Bruža pauda, ka ASV neizprot, kas Putinam ir vajadzīgs.

“ASV mēģina piedāvāt “bunkurvecim” visu atrisināt ar dažādu veidu finanšu instrumentiem, bet viņam interesē tikai teritorija. Nekas vairāk. Viņš jau ir izgājis uz principu. Es domāju, ka cilvēkam, kuram reāli kabatā ir viena sestā daļa no pasaules, ka viņu diez vai ieinteresēs kaut kādi finansiāli piedāvājumi nākotnē.”

Bruža uzsvēra, ka Krievijas rīcība balstās uz spēka un ultimātu principu. Ja Maskava ir noteikusi konkrētu mērķi, piemēram, Luganskas apgabala pilnīgu kontroli noteiktā termiņā, tad tā arī rīkojas, neņemot vērā starptautisko reakciju vai sarunu procesu.

Zemessardzes kapteinis norāda: “”Bunkurvecis” iziet uz principu – ja viņš pateica, ka viņam līdz Ziemassvētkiem vajag Doņeckas un Luganskas apgabalu, tad tas ir viņa princips un, kā jau es pirms tam teicu, ja krievam ir kalašņikovs, tad viņš diktē noteikumus. Un viņam vienalga, kas tur apkārt notiek.”

Komentējot situāciju ap miera līgumu, Māris Bruža izteicās: “Kā mēs armijā smejamies – tas ir rakstīts ūdenī ar mēslu dakšu… Tur nekas nepaliek uzrakstīts.”

Pilns raidījuma ieraksts!

