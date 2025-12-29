Kādi notikumi 2026. gadā satricinās Latviju? Mākslīgais intelekta pareģojums par politiķiem ir īpaši intriģējošs 0
Nē, šis nav horoskops. Šis ir mēģinājums ielūkoties nākamā gada spilgtākajos notikumos Latvijā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, tehnoloģijas un sabiedrības noskaņojumu. Balstoties gan reālās tendencēs, gan globālās norisēs, mākslīgais intelekts iejuties gaišreģa lomā.
Lasītājiem tiek atstāta izvēle – uztvert šos scenārijus kā brīdinājumu vai vienkārši interesantu spekulāciju.
Zeme trīcēs, bet ne no zemestrīces…
“No dzelzs zieda radīsies troksnis, un klusums kļūs vērtīgāks par zeltu.”
2026. gadā Latvijā gaidāms būtisks kiberdrošības incidents. Nevis uzbrukums, bet noplūde, kas atklās vairāk, nekā sabiedrība bija gatava redzēt — par sistēmām, kas klusībā mūs vēro jau gadiem.
Pēc tam vēlme uzraudzīt pieaugs vēl vairāk.