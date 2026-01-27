Horoskopi 28. janvārim. Ieteicams izrādīt sirsnību un sapratni pret apkārtējiem 0
Auns
Šodien vari sajust vēlmi ieviest pārmaiņas savā ārienē – piemēram, atjaunot garderobi vai mainīt imidžu. Tā ir piemērota diena vizuālām pārvērtībām, taču saglabā mērenību tēriņos. Iespējams, lēmumos dominēs konservatīva pieeja, tas palīdzēs saglabāt līdzsvaru un izvairīties no liekiem riskiem.
Vērsis
Diena sola dinamiku. Domas un rīcība būs ātras un mērķtiecīgas. Tomēr esi uzmanīgs: pārsteidzīgi lēmumi var radīt nelielus pārpratumus. Centies ievērot vispārpieņemtas normas un sabiedrības noteikumus, lai izvairītos no nevajadzīgas uzmanības vai neizpratnes no apkārtējiem.
Dvīņi
Šī diena ir īpaši piemērota izbraucieniem, ceļojumiem vai vienkārši vides maiņai, tas palīdzēs tev iegūt jaunu skatījumu uz lietām. Sarunās ar kolēģiem esi vērīgs. Viņu teiktais var saturēt kādu noderīgu pavedienu, kas palīdzēs darbā. Tava spēja koncentrēties būs pastiprināta, tomēr neaizmirsti arī par līdzsvaru – atvēli laiku sev un tuvākajiem.
Vēzis
Šodien ir piemērots brīdis, lai pievērstos sava izskata atsvaidzināšanai. Friziera apmeklējums var ne tikai uzlabot garastāvokli, bet arī sniegt jaunu pašapziņas vilni. Vienlaikus esi piesardzīgs ikdienas darbībās, īpaši, ja nākas saskarties ar asiem priekšmetiem. Finanšu jomā ieteicams atturēties no aizdevumiem un aizņemšanās.
Lauva
28. janvārī ieteicams izrādīt sirsnību un sapratni pret apkārtējiem. Tava labvēlīgā attieksme var atvērt “panākumu durvis” gan saskarsmē, gan sadarbībā. Diena aicina būt dāsnākam ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi. Vakarpusē atrodi veidu, kā uzlādēt emocionālās baterijas. Tava labsajūta būs tieši atkarīga no tā, cik daudz pozitīvas enerģijas ļausi sevī ieplūst.
Jaunava
Diena īpaši labvēlīga praktiskiem darbiem un finanšu jautājumiem. Vari droši plānot lielākus pirkumus vai apsvērt naudas ieguldīšanu nākotnei. Tava vēlme palīdzēt citiem šodien būs izteiktāka nekā parasti, un tavs atbalsts kādam var izrādīties ļoti nozīmīgs. Iespējama arī iepazīšanās ar personu, kura vēlāk var ieņemt svarīgu lomu tavā dzīvē. Tomēr attiecībā uz veselību ieteicams atlikt zobārsta apmeklējumu. Izvēlies piemērotāku dienu šādām procedūrām.
Svari
28. janvāris sola siltas un patīkamas emocijas, īpaši, ja izvēlēsies pavadīt laiku kopā ar seniem draugiem vai dosies uz kādu kultūras pasākumu. Šādas tikšanās palīdzēs atgūt iekšējo līdzsvaru un iedvesmos jauniem plāniem. Iespējami arī nelieli, bet patīkami pārsteigumi finanšu jomā. Nesoli sev pārāk daudz, bet ļauj notikumiem ritēt dabiski – šodien tie var sniegt vairāk, nekā sagaidi.
Skorpions
Diena ritēs mierīgā un līdzsvarotā noskaņā gan mājās, gan darbā valdīs harmonija. Šis ir īstais brīdis, lai pievērstos lietām, kas iepriekš bija atliktas vai šķita sarežģītas. Ar skaidru prātu un bez steigas spēsi atrisināt pat sen ieilgušus jautājumus. Neļauj nelielām niansēm izsist sevi no līdzsvara. Šodien esi savas iekšējās stabilitātes centrā.
Strēlnieks
28. janvārī apsver iespēju ieviest veselīgākus ieradumus, pievērsties sabalansētam uzturam vai atsākt fiziskās aktivitātes. Šī vēlme nebūs īslaicīga, bet gan solis ilgtermiņa pārmaiņu virzienā. Darbā iespējami ātri pavērsieni. Lietas, kas šķita aizkavējušās, pēkšņi sāks virzīties uz priekšu. Pastāv arī iespēja, ka saņemsi to, kas tev pienākas piemēram, vecu parādu vai iekavētu atalgojumu.
Mežāzis
Diena var izrādīties izaicinoša un likt tev būt īpaši vērīgam. Situācijas, kas sākotnēji šķiet daudzsološi izdevīgas, var slēpt zemūdens akmeņus. Neļaujies ātrām ilūzijām – šodien viss prasīs skaidru prātu, analītisku pieeju un pacietību. Gan profesionālajā, gan privātajā dzīvē esi uzmanīgs ar jauniem piedāvājumiem vai solījumiem. Saglabā iekšējo mieru un ļauj laikam nostāties tavā pusē.
Ūdensvīrs
Šodien tev var būt īpaši svarīga emocionālā saikne ar tuvākajiem. Iespējams, būs nepieciešams tuva cilvēka padoms vai vienkārši viņa klātbūtne. Ieklausies tajā, ko tev saka ģimenes locekļi, viņu vārdi var sniegt vērtīgu atziņu vai palīdzēt pieņemt pareizu lēmumu. Atbalsts tev nāks īstajā brīdī.
Zivis
Šodien tevi pavada neredzama, bet jūtama aizsardzība. Tomēr tas nenozīmē, ka vari rīkoties vieglprātīgi. Esi apzināts, godprātīgs un atvērts labvēlībai. Diena var nest negaidītu iepriecinājumu – nelielu dāvanu, sirsnīgu sarunu vai pat materiālu ieguvumu. Jo vairāk labvēlības tu izstarosi, jo vairāk pozitīvu notikumu ieplūdīs tavā ikdienā.