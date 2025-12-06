Foto: Pexels

Horoskopi 7. decembrim. Neesi tikai vērotājs, iesaisties aktīvi un dari, ko vari

6. decembris 2025
Auns

Šī diena ir īpaši piemērota atpūtai un iekšējā miera atgūšanai. Ja vari, atturies no liekiem darbiem un ļauj sev atslābt. Nav ieteicams uzņemties sarežģītus pienākumus, jo enerģijas var nepietikt. Ja vien iespējams, pavadi laiku ar ģimeni vai bērniem. Kopīgs kino apmeklējums vai izklaide var sniegt patiesu prieku. Nebaidies runāt par to, kas tevi nomāc. Atklāta saruna ar tuvajiem palīdzēs atrisināt sen uzkrājušās nesaskaņas.

Vērsis

Veiksme tevi šodien pavada it visur, kam vien pieķeries. Pat vismazākais darbs sniegs prieku un gandarījumu. Paaugstināta pašapziņa pievērsīs apkārtējo uzmanību, tostarp arī vadības. Kolēģu reakcijas būs dažādas, tomēr pats svarīgākais ir tas, ka tu zini savu vērtību. Apkārtējie notikumi un zīmes var palīdzēt saskatīt jaunu virzienu, kurā vērts virzīties.

Dvīņi

Ja jūti, ka nogurums sāk ņemt virsroku, ļauj sev palēnināt tempu. Veltī laiku tikai būtiskākajiem pienākumiem un pārējo atliec uz piemērotāku brīdi. Šodien ir lieliska iespēja satikt draugus, pastaigāties pa veikaliem vai pasēdēt kādā omulīgā vietā. Dienas gaitā iespējams pārsteigums, kas negaidīti uzlabos tavu garastāvokli.

Vēzis

Ieklausies savā ķermenī un tajā, ko tas cenšas tev pateikt. Ja pēdējā laikā neesi juties labi, tagad ir piemērots brīdis pievērsties veselības uzlabošanai vai beidzot apmeklēt ārstu. Savukārt, ja pašsajūta ir laba, izmanto dienu aktīvai atpūtai un dodies svaigā gaisā, kusties un izkustini ķermeni. Attiecībās ar tuviniekiem vari atrisināt ieilgušus jautājumus, ja spēsi būt atklāts un uzsāksi sarunu. Pat sarežģītas tēmas kļūs vieglākas, ja tās apspriedīsiet ar sapratni un cieņu.

Lauva

Šodien finanšu jautājumi noritēs bez liekiem sarežģījumiem. Kādam pavērsies iespēja papildināt ienākumus, savukārt citam būs iespēja pārskatīt savus tēriņus un atrast veidus, kā naudu izmantot gudrāk. Ja veselības stāvoklis liek par sevi manīt, ir īstais brīdis veltīt laiku ārstēšanai vai profilaktiskām rūpēm.

Jaunava

Nav vēlams uzsākt jaunas pazīšanās, jo tās visticamāk nesniegs gaidīto prieku vai atbalstu. Tomēr šī diena ir piemērota, lai ļautos sapņiem par nākotni. Ļauj sev vizualizēt, kādu dzīvi vēlies dzīvot un kādi mērķi tevi iedvesmo. Šodienas pārdomas var ielikt pamatus rītdienas iespējām. Ja parādās, kāda jauna iespēja, nenoniecini to, pat ja tā šķiet pārāk drosmīga.

Svari

Tava enerģija šodien būs īpaši spēcīga, un tas ļaus paveikt daudz vairāk nekā parasti. Iespējams, tas nesīs arī materiālu ieguvumu. Dažiem Svariem šī diena var paiet, pievēršoties sadzīviskiem pienākumiem, kas prasīs gan rūpību, gan pacietību. Tomēr neaizmirsti arī par savām vajadzībām. Mēģini izrauties no ierastās vides – pat neliela pastaiga vai neliels kultūras piedzīvojums var sniegt svaigu skatījumu un uzlādēt ar jaunu enerģiju.

Skorpions

Kolēģi un tuvinieki šodien būs tavs balsts. Tava ikdiena ritēs raitāk, ja spēsi uzticēties un sadarboties. Neesi tikai vērotājs, iesaisties aktīvi un dari, ko vari. Dažas esošās problēmas iespējams atrisināt, ja ielūkojies pagātnē – tur slēpjas atbildes. Iepirkšanās var būt īpaši veiksmīga, iegādātās lietas sniegs prieku arī turpmāk.

Strēlnieks

Iespējams, šodien saņemsi atlīdzību vai kāds beidzot atdos sen aizmirstu parādu. Veicot pirkumus, esi uzmanīgs – pārbaudi kvalitāti un derīguma termiņus. Ir risks kļūt par maldināšanas upuri. Klausies, ko saka kolēģi, tur var slēpties izdevība profesionālai izaugsmei vai jauns darba piedāvājums. Brīvie Strēlnieki var sastapt kādu īpašu cilvēku, taču ikdienas steiga var neļaut to pilnībā novērtēt.

Mežāzis

Šodien tu būsi negaidīti sabiedrisks. Tavi tuvākie un kolēģi pamanīs šo pārmaiņu, un tas var palīdzēt paplašināt kontaktu loku. Sarunas var novest pie interesantiem atklājumiem. Mīlas dzīvē iespējama nesaprašanās, īpaši sadzīviskos jautājumos. Ja pamani, ka kādam tuvumā nepieciešams atbalsts vai palīdzīga roka, esi klātesošs un atsaucīgs. Tavs sirds siltums var kādam šodien būt īpaši nozīmīgs.

Ūdensvīrs

Tava uzmanība šodien vairāk nepieciešama ģimenei, nevis draugu lokam. Kopīga iepirkšanās, maltītes gatavošana vai vienkārši laiks kopā var ievērojami uzlabot savstarpējās attiecības. Šis ir lielisks brīdis, lai baudītu kopīgu filmu, nodarbotos ar hobiju vai piedalītos radošā meistarklasē. Dažas saņemtās ziņas var mainīt tavu skatījumu uz sen zināmu lietu.

Zivis

Šodien sevišķi noderīgas būs garīgās prakses. Meditācija, joga palīdzēs atgūt līdzsvaru. Ja šādas nodarbes tev ir svešas, dodies uz mežu, uz baseinu vai vienkārši pastaigā svaigajā gaisā. Dienas gaitā vari iegūt informāciju, kas iedvesmos rīcībai un liks pārdomāt līdzšinējo ceļu. Vakarā esi kopā ar mīļajiem, atturies no trokšņainiem pasākumiem, jo šobrīd tev svarīgāka ir emocionālā enerģija.

