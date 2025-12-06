Ekrānšāviņš no video.

6. decembris 2025
Pēdējās dienās interneta dzīles pasaulē palaidušas kādu video, kas trāpījis vidējai un vecākajai paaudzei tieši nervā – proti, kā šis jaunietis darbmācības stundā dara kaut ko mistisku. Noprotakms, ka zāģē, nemaz nesaprotot, ko īsti dara.

Skaidri redzams, ka šim jaunajam cilvēkam trūkst ne tikai prasmes turēt konkrēto instrumentu, pielietot to pareizi, bet trīkst arī jebkādas spējas izdomāt, kā šo lietu darīt racionāli.

Tad rodas skumjš jautājums: kā tas nākas, ka nu jau pat vairākas paaudzes bērni izauguši pasaulē, kurā rokasdarbi, loģika un elementāras iemaņas viņiem ir pilnīgi svešas?

Šādas epizodes bieži izsauc ne tikai smīnu, bet arī pavisam nopietnas bažas. Ne jau par zāģēšanu kā tādu, bet par to, kāda paaudze aug – cilvēkus, kuri orientējas ekrānos, bet dzīvē.

Tieši tāpēc šis nav tikai smieklīgs video internetā – tas ir signāls. Atgādinājums, ka dzīves prasmes neveidojas pašas no sevis un ka mūsu bērniem vajag vairāk par teoriju: varbūt ne jaunietis ir “problēma”, bet gan tas, ko mēs viņam esam vai neesam iemācījuši.

Protams, daudz komentāru ir par to, ka šī nevar būt taisnība un sižēts ir inscinēts un iestudēts, kam patiesi arī gribētos ticēt. Un tomēr – daļa skaidrā saprāta liek domāt par to, ka tas varētu būt arī patiesība.

