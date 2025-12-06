Foto. pexels-innamykytas

Šos ēdienus ir aizliegts likt uz galda Vecgada vakarā: Uguns zirgs būs dusmīgs! 0

LA.LV
11:07, 6. decembris 2025
Kokteilis Horoskopi un mistika

Saskaņā ar ķīniešu astroloģiju 2026. gads būs Uguns Zirga gads (no 2026. gada 17. janvāra līdz 2027. gada 5. februārim).

Ultimāts Eiropai: ASV pieprasa līdz 2027. gadam pārņemt lielāko daļu NATO aizsardzības atbildības 22
Kokteilis
Džilis atkal brīvs: 7 viņa drāmas un dāmas, par kurām biji aizmirsis 3
Saikne ir maģiska! Neviens mājdzīvnieks nespēj mīlēt jūs tā, kā šīs 10 suņu šķirnes
Lasīt citas ziņas

Uguns Zirgs ir enerģisks, brīvību mīlošs un ļoti lepns dzīvnieks – viņš necieš nekādus pazemojumus vai “pakļaušanu”. Jebkuras zirglietas arī simbolizē zirga paklausību un verdzību, tāpēc Uguns Zirgs to izmantošanu uztvers kā pazemojumu – viņš grib būt brīvs, nevis tikt nostrādināts.

Tāpēc daudzi ticējumi iesaka Vecgada vakarā (31. decembrī) izvairīties no noteiktiem ēdieniem, lai neaizvainotu nākamā gada simbolu un nesagandētu savu veiksmi, bagātību un attiecības. Tālāk uzskaitīsim ēdienus, kurus tradicionāli uzskata par nevēlamiem Uz Uguns Zirga galda.

CITI ŠOBRĪD LASA
Onkoloģijas centrā notikusi avārija. Vai tas ietekmē ārstniecības nepārtrauktību?
“Viņus valsts faktiski iepērk kā lielgabalu gaļu.” Krievija karā veikusi nogalināto skaitīšanu; rezultāti…
Kokteilis
Skaistā dziedātāja Adriana Miglāne atklāj bēdīgas savas dzīves šķautnes: Tā ir elle, kas ierauj bezdibenī, ļoti smagā

Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Auns – melns, Lauva – balts: neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Šīs trīs zodiaka zīmes savu veiksmi nesaņem tāpat vien: tā atnāks kaut kad vēlāk
Kokteilis
Pozitīvākās zodiaka zīmes: kura ir optimiste Nr. 1, bet kura ir īsta īgņa
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.