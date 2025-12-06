Šos ēdienus ir aizliegts likt uz galda Vecgada vakarā: Uguns zirgs būs dusmīgs! 0
Saskaņā ar ķīniešu astroloģiju 2026. gads būs Uguns Zirga gads (no 2026. gada 17. janvāra līdz 2027. gada 5. februārim).
Uguns Zirgs ir enerģisks, brīvību mīlošs un ļoti lepns dzīvnieks – viņš necieš nekādus pazemojumus vai “pakļaušanu”. Jebkuras zirglietas arī simbolizē zirga paklausību un verdzību, tāpēc Uguns Zirgs to izmantošanu uztvers kā pazemojumu – viņš grib būt brīvs, nevis tikt nostrādināts.
Tāpēc daudzi ticējumi iesaka Vecgada vakarā (31. decembrī) izvairīties no noteiktiem ēdieniem, lai neaizvainotu nākamā gada simbolu un nesagandētu savu veiksmi, bagātību un attiecības. Tālāk uzskaitīsim ēdienus, kurus tradicionāli uzskata par nevēlamiem Uz Uguns Zirga galda.
Horoskopi, zvaigžņu paredzējumi un citas līdzīgas tēmas – šādu materiālu galvenais mērķis ir izklaidēt, nevis kalpot par nopietnu pamatu dzīves lēmumu pieņemšanai. Mēs aicinām ikvienu saglabāt veselīgu skepsi un savus ikdienas soļus balstīt uz racionāliem apsvērumiem. Tagad, kad tas ir skaidrs, ļaujies zvaigžņu stāstam ar vieglu smaidu!