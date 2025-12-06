Kur pa nakti guļ viņas jaunais mīļotais? Ieva Adamss atklāj kādu pikantu lietu no “gultas dzīves” 0
Stiliste Indra Salceviča viesojās pie attiecību konsultantes un mentores Ievas Adamss un viņas mīļotā vīrieša Vladimira. Šī tikšanās notika raidījuma “Slavenības. Bez filtra” ietvaros, kur Ieva atklāja, ka Vladimirs viņas dzīvē parādījies emocionāli sarežģītā posmā, un abu savienošanos viņa uzskata par dāvanu no savas aizgājušās mātes.
Kā ierasts, Indra arī pie Ievas ieradās ar pārdomātu dāvanu. Stiliste pastāstīja, ka, domājot par piemērotu dāvanu Ievai, viņa nolēma izvēlēties kūku, kas veidota sarkanā ābola formā. Adamsa ar smaidu atzina, ka šī kūka viņai ļoti garšo. Ieraugot arī Vladimiru, Indra aizkadrā pauda pārsteigumu, jo bija gaidījusi, ka satiksies tikai ar Ievu.
“Šis ir mans mīļākais aksesuārs – piedodiet!” Ieva Adamss iesmējās un piebilda: “Mans mīļotais vīrietis Vladimirs! Ļoti trendīgs vārds.” Indra uzdeva jautājumu par abu iepazīšanās apstākļiem. Ieva atklāja, ka ar Vladimiru satikusies savas mātes bēru dienā. “Nē, viņš nepārlēca pāri kapsētas žogam,” Ieva tūlīt pat piebilda, reaģējot uz Indras jautājumu, vai abi iepazinušies kapos. “Es pirms bērēm, kas bija paredzētas sestdien, atvieglojumā, ka viss ir beidzies, piektdien pirms bērēm aizgāju tusēt. Un pēc divpadsmitiem satiku viņu,” stāstīja Adamss, pamudinot Vladimiru: “smaidi un piekrīti.”
Pats Vladimirs savu satikšanos ar Ievu raksturoja ļoti īsi: “Tas bija maģiski!” Ieva papildināja viņa teikto, smejoties: “Viņš ir manas māmiņas dāvana. Viņai patika kā es visu noorganizēju.” Adamsa arī atklāja, ka viena no pirmajām frāzēm, ko Vladimirs iemācījies teikt, bija viņas mātes mīļākais izteiciens: “Jā, mīļā!”
Pārrunājot abu attiecību modeli, Ieva atklāja, ka viņa un Vladimirs veido pāri, taču nedzīvo kopā. Tas nav saistīts ar untumiem, bet gan ar ļoti svarīgu iemeslu. “Es esmu vienkāršas teorijas piekritēja, ka katram vajag savu telpu un savu dzīvokli,” atzina Adamss.
Indra piebilda, ka mūsdienās ir ļoti aktuāli, ka pāris ir kopā, bet dzīvo atsevišķi. Ieva piekrīt šim viedoklim, taču atklāja patieso, gadiem ilgo izaicinājumu savā dzīvē: “Es nevaru gulēt gultā ar kādu otru cilvēku. Es varu gulēt tikai ar to mazo balto,” skaidroja Adamsa, norādot uz savu suni. Viņa piebilda, ka nesen no Cilvēka dizaina analīzes uzzinājusi, ka viņas tipam nav ieteicams dalīt gultu ar citiem cilvēkiem, jo tas atņem spēku un enerģētiski iztukšo.
“Ja es to būtu zinājusi agrāk… Es vienmēr biju sagrauta un domāju, ka tā ir jābūt. Bet izrādās – man ir oficiāli aizliegts gulēt līdzās kādam, jo es esmu pārāk jūtīga,” stāstīja Ieva. Neskatoties uz šo dzīves kārtību, viņa apstiprināja, ka abi ar Vladimiru tiekas katru dienu.
