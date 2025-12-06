Sieviešu izmisums un “vīrs uz stundu” – pasaules mediji raksta par šī pakalpojuma fenomenu Latvijā 13
Šī Eiropas valsts, kas pazīstama ar satriecoši skaistām sievietēm, cieš no vīriešu trūkuma — radot nepieciešamību pakalpojumam “vīrs uz stundu”, kur jāalgo vīrieši, kas izdarītu mājās dažādus tehniskus darbiņus, par to raksta NewYourkPost. Pakalpojums ir kļuvis par dīvainu, mūsdienīgu risinājumu gudrām, vientuļām sievietēm, to komentējusi arī vietne The Sun.
lai šie darbinieki palīdzētu mājas darbos. Saskaņā ar nesen publicētu Eurostat ziņojumu, Latvijā ir par 15,5 % vairāk sieviešu nekā vīriešu – tas trīs reizes vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā; turklāt vecumā virs 65 gadiem ir divreiz vairāk sieviešu nekā vīriešu.
Kā raksta medijs, tā rezultātā šī Baltijas valsts ir nonākusi bēdīgā situācijā.
Lai aizpildītu šo vīriešu trūkumu, daudzas sievietes vēršas pēc pakalpojumiem, kas ļauj viņām uz īsu laiku nolīgt vīru, lai palīdzētu mājas darbos. Trūkums ir saistīts ar to, ka Latvijas sievietes ir labāk izglītotas, veselīgākas un dzīvo ilgāk nekā vīrieši.
kur sievietes par naudu var nolīgt “vīriešus ar zelta rokām” santehnikas, galdniecības, remonta un pat televizora uzstādīšanas darbiem – un tas viss bez neveikliem randiņiem. Šis pakalpojums ļauj nolīgt šādiem darbiem speciālistu tiešsaistē vai pa tālruni.
Kāpēc pastāv tik liela dzimumu nevienlīdzība? Starptautiskie eksperti šo nelīdzsvarotību daļēji saista ar vīriešiem, kuriem ir daudz zemāks paredzamais dzīves ilgums sliktas veselības un neveselīga dzīvesveida izvēles dēļ, ziņo World Atlas.
“Vīrieši smēķē aptuveni trīs reizes vairāk – 31% vīriešu smēķē salīdzinājumā ar tikai 10% sieviešu,” norādīts vietnē. “Vīriešiem ir arī lielāks aptaukošanās risks – 62% vīriešu ir liekais svars vai aptaukošanās salīdzinājumā ar 57% sieviešu.”
Starp cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam ir vairāk vīriešu, bet vecumā no 30 līdz 39 gadiem sieviešu ir gandrīz par 3000 vairāk nekā vīriešu. Latvijas sievietes dzīvo par 11 gadiem ilgāk nekā vīrieši, kas ir lielākā paredzamā dzīves ilguma atšķirība ES.