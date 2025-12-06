“Viņus valsts faktiski iepērk kā lielgabalu gaļu” – Krievija veikusi karā nogalināto skaitīšanu, rezultāti… 79
Pēc vissaudzīgākajām aplēsēm krievijas karavīru skaita zaudējumi izskatās lieli, taču faktiskais skaitlis ir vēl daudz lielāks. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma Krievijas armija ir zaudējusi vairāk nekā 150 000 cilvēku – šis ir zemākais dokumentētais nogalināto skaitlis. Patiesībā zaudējumi, iespējams, ir tuvāk 300 000. Tas izriet no Krievijas opozīcijas žurnālistu publicētajiem datiem.
BBC “Krievijas dienests” kopā ar projektu “Mediazona”, balstoties uz sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos publicētajiem nekrologiem, veic karā ar Ukrainu kritušo Krievijas karavīru skaitīšanu. Tādējādi uz šā gada 4. decembri jau ir saskaitīti 153 171 Krievijas karavīra nāves gadījumi. Paralēli tiek veikta mantojuma lietu statistikas analīze, kur aprēķini liecina par 219 000 nāves gadījumiem.
Žurnālisti uzsver:
norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un, kā parasti, nāves datumu. Statistika neietver tos mirušos, par kuru nāvi publiski netika ziņots.
Statistika neietver arī ukraiņus, kuri miruši okupētajās teritorijās, jo viņiem nebija laika iegūt Krievijas pilsonību. Visbeidzot, aprēķini ir ievērojami aizkavējušies un neņem vērā lauvas tiesu zaudējumu pēdējos mēnešos, jo par lielāko daļu nāves gadījumu kļūst zināms daudz vēlāk nekā par reālo nāvi.
pat ja ir skaidrs, ka viņi vairs nav dzīvi.
Krievijas varas iestādes neatklāj oficiālu statistiku par pazudušo karavīru skaitu. Tomēr žurnālistiem no atklātās tiesas statistikas izdevās uzzināt, ka līdz 2025. gada 1. decembrim Krievijas tiesas bija saņēmušas gandrīz 90 000 prasību par karā pazudušo Krievijas karavīru pasludināšanu par mirušiem vai bez vēsts pazudušiem.
Runājot par Krievijas zaudējumu struktūru, starp bojāgājušajiem vairāk nekā 48 000 ir tā sauktie brīvprātīgie, vairāk nekā 19 000 ir bijušie ieslodzītie, 16 000 mobilizēti 2022. gada rudenī, vairāk nekā 14 000 ir profesionāli karavīri no motorizētajām strēlnieku vienībām, gandrīz 6 000 ir jūras kājnieki un desantnieki. Par vairāk nekā 39 000 bojāgājušo nav datu, kurā no šīm kategorijām viņi ietilpst. No 153 000 zināmajiem bojāgājušajiem vairāk nekā 6 000 bija virsnieki, tostarp 12 ģenerāļi.
Tatarstāna (6600) un Jekaterinburga un tās reģions (54000).
Neskatoties uz ieveŗojamajiem zaudējumiem frontē, Krievija izvairās no jauna piespiedu mobilizācijas viļņa un kompensē iztrūkumu kaujas laukā ar masveida brīvprātīgo vervēšanu.
Kremlis ir pārvērtis vervēšanu par komercializētu sistēmu:
parādu atvieglojumi un pabalsti ģimenēm. Vervētāju redzeslokā nonāk sociāli neaizsargāti krievi bez perspektīvām: parādnieki, cilvēki ar kriminālu pagātni, depresīvu reģionu iedzīvotāji, kurus valsts faktiski iepērk kā lielgabalu gaļu.
Ieslodzītie un krimināllietās iesaistītās personas, kurām tiek piedāvāta brīvība apmaiņā pret dienestu, kā arī jauniesaucamie, kuri bieži tiek piespiesti slēgt “brīvprātīgus” līgumus, ir kļuvuši par papildu resursiem.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 179 790
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 179 790 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1200 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 398 tankus, 23 688 bruņutransportierus, 34 874 lielgabalus un mīnmetējus, 1560 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1253 zenītartilērijas iekārtas, 431 lidmašīnu, 347 helikopterus, 87 387 bezpilota lidaparātus, 4024 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 69 037 automobiļus un autocisternas, kā arī 4015 specializētās tehnikas vienības.