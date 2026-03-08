“Vairāk nekā 27 stundas nebiju ēdusi.” Paciente dalās ar nepatīkamu pieredzi Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā 0
Ilgā neziņa un badošanās slimnīcā ir pieredze, kas jebkuram pacientam sagādātu ļoti nepatīkamas sajūtas un emocionālu smagumu. Iedomājieties – vairāk nekā diennakti bez ēdiena, gatavojoties operācijai, cerot uz ārstēšanu un atbildēm, bet tad tev pēkšņi paziņo, ka operācija tomēr nenotiks.
Pie mums vērsās kāda sieviete, kura dalījās savā pieredzē ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu (TOS). Sieviete satraumēja kāju un viņai tika nozīmēta operācija.
“Es gribu pastāstīt par situāciju, kas mani ļoti satrauca. Uz slimnīcu devos ar cerību uz operāciju. Lai sagatavotos, man lika palikt slimnīcā pa nakti, teica, ka operācija notiks no rīta un tika uzsvērts, ka pirms operācijas nedrīkst ēst. No rīta paziņo – operācijas vēl nebūs.
Neziņa bija smaga – visu laiku tika teikts, ka operācija varētu notikt, bet konkrēta laika nebija. Vairāk nekā 27 stundas biju neēdusi. Tā kā man visu laiku teica, ka operācija, iespējams, tomēr notiks, es turpināju neko neēst.
Jutos ne tikai fiziski novārdzināta pēc tik ilgas neēšanas, bet arī emocionāli iztukšota. Es saprotu, ka medicīnā var rasties neparedzētas situācijas, bet neziņa un informācijas trūkums šajā gadījumā bija ļoti grūti panesams. Ilgā gaidīšana, neēšana.
Es dalos ar šo pieredzi nevis, lai kādu nosodītu, bet lai uzdotu jautājumu – vai iespējams uzlabot komunikāciju ar pacientiem, lai viņi nepaliktu tik ilgā neziņā? Tas psiholoģiski ļoti traumē.”
Šis gadījums izgaismo jautājumus par to, kā tiek plānots operāciju grafiks un kāpēc reizēm medicīniskie plāni mainās pēdējā brīdī. Slimnīcas pārstāvji uzsver, ka operāciju plānošana balstās uz medicīniskām prioritātēm – vispirms tiek palīdzēts pacientiem ar dzīvību vai ekstremitāti apdraudošām traumām.
Pacientes pieredze par ilgstošu badošanos un neziņu rada saprotamu satraukumu – neviens nevēlas pavadīt neskaitāmas stundas slimnīcā, gaidot operāciju, kas galu galā nenotiek. Tomēr medicīniski pamatotā prasība būt tukšā dūšā pirms anestēzijas ir drošības jautājums, lai mazinātu komplikāciju risku. Ja operācija tiek atlikta, tas var būt saistīts ar jaunu prioritāšu parādīšanos, mīksto audu stāvokli vai nepieciešamību stabilizēt pacienta veselību pirms iejaukšanās.
Turpinājumā TOS pārstāvju komentārs!
“VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” ik dienu nodrošina neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību pacientiem ar dažāda smaguma traumām. Operāciju plānošana tiek veikta, balstoties uz medicīniskām indikācijām, un prioritāte vienmēr tiek piešķirta pacientiem ar dzīvību vai ekstremitāti apdraudošām traumām.
Operāciju grafiks tiek veidots, izvērtējot katra pacienta klīnisko situāciju – traumas veidu un smagumu, mīksto audu stāvokli, nervu un asinsvadu bojājumus, kā arī pacienta vispārējo veselības stāvokli. Atsevišķos gadījumos operācija var tikt atlikta medicīnisku apsvērumu dēļ, piemēram, ja mīksto audu stāvoklis konkrētajā brīdī neļauj operāciju veikt droši. Vienlaikus operāciju laiks var mainīties, ja slimnīcā tiek uzņemti pacienti, kuriem nepieciešama neatliekama ķirurģiska palīdzība.
Lai operāciju varētu droši veikt anestēzijā, pacientam pirms tās jābūt tukšā dūšā. Šī prasība ir medicīniski pamatota, jo samazina aspirācijas risku anestēzijas laikā.
Operāciju pārcelšana var būt saistīta gan ar medicīniskām prioritātēm, gan ar nepieciešamību nodrošināt neatliekamu palīdzību smagākajiem pacientiem. Slimnīcā pastāvīgi tiek pilnveidota darba organizācija un resursu plānošana, lai mazinātu gaidīšanas laiku un nodrošinātu savlaicīgu ārstēšanu.
Pacienti tiek informēti par plānoto operācijas laiku un izmaiņām, kā arī tiek aicināti vērsties pie medicīnas personāla, lai saņemtu papildu skaidrojumu. Slimnīcas darbības pamatā ir medicīniskā pamatotība, pacientu drošība un savlaicīga palīdzība tiem pacientiem, kuriem tā nepieciešama vissteidzamāk.”
