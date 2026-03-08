“Nav te nekādas frontes līnijas, cilvēki turpina sauļoties,” latvieši Dubaijā par to, kā tiek dramatizēta situācija 4
Kamēr starptautiskie un arī Latvijas mediji šonedēļ ziņo par saspringto situāciju Tuvajos Austrumos pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai un Irānas atbildes reakcijām, divi latvieši, kuri šobrīd uzturas Dubaijā, “OgreNet” redakcijai stāsta – ikdienas dzīvē dramatiski notikumi šajā vietā nav jūtami.
Zanda šobrīd ciemojas Dubaijā pie sava vīra Edgara, kurš šajā pilsētā strādā jau ceturto gadu. Ieņemamā amata dēļ pāris lūdz uzvārdus nepubliskot. Sarunā viņi dalās ar savu pieredzi un novērojumiem par situāciju uz vietas, medijos atspoguļoto notikumu fonu un arī par iespējām nokļūt Eiropā. Viņi uzsver – Dubaija nav frontes līnijā, un medijos, īpaši ar fotoattēlu pielietojumu, tiek radīts dramatisma kāpinājums, vēsta Viktorija Slavinska-Kostigova no ogrenet.lv.
Valdošais noskaņojums – mierīgs un ikdienišķs
Edgars stāsta, ka ikdienas dzīvē Dubaijā šobrīd nekas dramatisks nav jūtams. Viņš skaidro, ka Tuvajos Austrumos spriedze starp Irānu un Izraēlu nav jaunums nevienam, tomēr, jā, līdz šim Apvienotie Arābu Emirāti (AAE) konfliktā nav bijuši šādā veidā iesaistīti.
Tomēr latvietis norāda, lai gan ziņās dažviet tiek radīts iespaids, ka situācija uz vietas Dubaijā ir ļoti saspringta, realitātē pilsētā viss notiek kā ierasts.
Vienīgās redzamākās izmaiņas saistītas ar skolām. “Tagad par nedēļu uz priekšu ir pārlikts skolas brīvlaiks, un šonedēļ privātajās un valsts skolās mācības notika tiešsaistē. Citi darbi un dzīve noris kā parasti. Jā, ir mazāk tūristu redzams uz ielām. Cilvēki turpina normālu dzīvi.”
Arī Zanda stāsta, ka apkārtējā noskaņa ir mierīga un ikdienišķa. “Noskaņojums cilvēkiem, ko mēs redzam sev apkārt, ir ikdienišķs un mierīgs. Nav nekā ārkārtēja – pie baseiniem joprojām cilvēki sauļojas un atpūšas.” Viņa piebilst, ka arī pilsētas infrastruktūra darbojas bez ierobežojumiem.
“Cilvēki pārvietojas ar mašīnām un kājām kā katru dienu, arī sabiedriskajos transportos un metro nav nekādu ierobežojumu.”
airBaltic nelido, bet citas aviokompānijas reisus turpina
Runājot par iespēju atstāt Dubaiju vai doties uz Eiropu, Zanda stāsta, ka situācija ir atšķirīga dažādām aviokompānijām. “Jā, airBaltic lidojumus neveic. Piektdien uzzinājām, ka arī mans ieplānotais lidojums trešdien, 11. martā, ir atcelts, un paziņots, ka līdz pat 17. martam airBaltic lidojumus neveiks, izņemot repatriācijas reisus. Bet citas kompānijas savus lidojumus turpina.”
“Pamatā “flydubai” un “Emirates” nu jau veic vairāk nekā simts lidojumus dienā. Arī piektdien tie tika veikti,” stāsta Edgars.
Viņš piebilst, ka “flydubai” reisi arī uz Rīgu turpinās. “Arī piektdien tas veica komercreisu uz Rīgu. Sestdien bija reiss, bet tajā lidojumam bija pieejamas tikai biznesa klases biļetes.”
Pēc viņa teiktā, daļa reisu vienkārši izvēlas citus maršrutus., piemēram, lidojot caur Ēģipti. Edgars arī pauž neizpratni par to, kādēļ Latvijas nacionālā aviokompānija izvēlējusies reisus atcelt. “Jautājums, kāpēc airBaltic nevis turpina reisus, lidojot apkārt, kā tas ir bijis arī iepriekš, kad Gazas joslā bija konflikts. Toreiz lidoja apkārt un nebija nekādas problēmas.”
Komerciālie reisi citām kompānijām joprojām tiek pārdoti par samērā pieņemamām cenām. “Vēl piektdien tika tirgotas biļetes uz 16. un 17. martu – tās bija pieejamas par 280 eiro. Kur mūsējie rauj tik krietni dārgākas repatriācijas reisu cenas, ka uz vienu cilvēku tie ir 1000 eiro?”
Informācija par drošību – ar ziņām telefonā
Edgars stāsta, ka vietējās varasiestādes iedzīvotājus par iespējamiem drošības riskiem informē ar īsziņām. “Par raķešu potenciālajiem uzbrukumiem (“missile attack”) iespējamību tiek izsūtītas ziņas uz telefoniem. Un tad atnāk otra ziņa, ka potenciālā bīstamība ir beigusies,” viņš skaidro.
Atšķirībā no dažām citām valstīm reģionā, Emirātos netiek izmantotas sirēnas, kā, piemēram, Izraēlā. Latvietis piebilst, ka AAE pretgaisa aizsardzības sistēma esot atvairījusi ļoti lielu skaitu uzbrukumu.
“Tie ir ap 1000 raķešu un dronu uzbrukumiem, kas atvairīti.” Zināms viens gadījums, kad raķete trāpījusi Dubaijas lidostas teritorijā, kā arī noticis drona uzbrukums ASV vēstniecībai. Taču pašā pilsētā tieši trāpījumi nav fiksēti. “Viss tiek notriekts, pirms sasniedz Dubaiju. Presē bija attēls ar drona atlūzu, kas nokritusi pie pieczvaigžņu viesnīcas un arī drona atlūza fiksēta bija pie ēkas jūrā. Tur bildēs izskatās traki, jo kāds to foto noķēris tieši tajā brīdī, kad tā atlūza nokrita, bet svarīgi saprast, ka tas nav ietekmējis viesnīcu darbību. Tur nekas tālāk nav dedzis,” viņš saka.
“Viss tiek apstādināts jau līcī”
Edgars seko līdzi arī starptautisko mediju ziņām un norāda, ka dažkārt informācija tiek dramatizēta. Piemēram, pie ziņām par Dubaiju tikuši kādā medijā pievienoti attēli, kas patiesībā nav uzņemti šajā pilsētā. Tajos bijis redzams, ka kaut kas deg.
Edgars piebilst, ka Dubaijas Marina rajonā dažkārt varēja dzirdēt militāro lidmašīnu skaņas.
“Protams, varēja dzirdēt iznīcinātāju lidošanu un patrulēšanu vai to, kā šīs raķetes tiek notriektas, bet tās bija tikai skaņas un nekas nebija mums tuvu.”
Pēc viņa teiktā, lielākā daļa uzbrukumu tiek apturēti vēl pirms tie sasniedz pilsētu.
“Cik varu lasu arī, kas notiek Latvijas medijos, saskatu dramatizējumu. Piemēram, portālā “tvnet” bija raksts par to, ka latvieši šeit gulējuši vannas istabā. Nezinu, bet šajā Dubaijas daļā – (Dubai Marine), protams, varēja dzirdēt iznīcinātāju lidošanu un patrulēšanu un to, kā šīs raķetes krietni tālāk tiek notriektas, bet tās bija tikai skaņas. Nekas mums tuvumā nebija. Virs pašas Dubaijas šajās dienās nekas īsti nav redzēts.
Kādā Latvijas “nra” portāla rakstā bija teikums: “Reģionālais konflikts turpinās, un Dubaija – kādreizējais “drošais patvērums” – tagad ir tiešā frontes līnijā. Edgars uz šo sniedz noliedzošu komentāru.
“Esot šeit uz vietas un redzot, kas notiek, varu teikt – nekādā konkrētā frontes līnijā Dubaija nav. Irānas galvenais mērķis tomēr ir Izraēla. Vienīgais iemesls (apdraudējumam), kas ir bijis, ir dēļ divām militārajām ASV bāzēm, kas ir šeit. Mums, protams, motivācija pilnībā nav skaidra, kāpēc Irāna tik dāsni arī sūtījusi kādas raķetes un dronus uz AAE pusi, sevišķi Ramadāna laikā. Piektdien vienreiz atnāca ziņa par iespējamu raķešu uzbrukumu (missile attack), bet pēc kaut kādas pusstundas atnāca otra ziņa, ka varam turpināt brīvi savu ikdienu. Nejūtam, ka te notiktu kāds neprāts pie mums. Un arī Emirātu valsts tiešā publiskā nostāja ir, ka viņi nekādā veidā neiesaistās tiešajā kara darbībā. Tādēļ ir veikti tikai aizsardzības manevri, un neviena provokācija. Nekas neliecina, ka Irānai varētu būt iemesls turpināt apšaudes šajā virzienā,” uzskata Dubaijā dzīvojošais latviešu pāris.