TESTS. Ātrs atmiņas tests: uzdevums ir pavisam vienkāršs, bet tikai 1 no 10 iegūst maksimālo rezultātu 0
Vai tev kādreiz gadās aizmirst, kur noliki telefonu, vai aiziet uz veikalu, lai nopirktu ābolus, bet nopirkt visu ko citu, bet ne ābolus? Tad, iespējams, laiks pievērsties atmiņas treniņiem, un šis tests ir lieliska iespēja.
Tas palīdzēs pārbaudīt, cik labi darbojas tava īstermiņa atmiņa. Uzdevums ir ļoti vienkāršs un aizņems tikai pāris minūtes, taču nebaidāmies apgalvot, ka tikai apmēram 1 no 10 cilvēkiem spēj iegūt maksimālo rezultātu.
Rūpīgi apskati attēlu!