Sieviešu dienas TOP 10: latviešu daiļavas, kuru sievišķību pamanītu pat otrā pasaules malā

9:14, 8. marts 2026
Sieviešu dienā gribas ne tikai saņemt ziedus, bet arī lasīt stāstus par sievietēm, kuras ar savu tēlu, harismu un talantu pārņem telpu, tāpēc esam sagatavojuši Latvijas daiļavu TOP 10.

Šis nav ne skaistumkonkurss, ne zinātnisks pētījums, bet gan izklaidējošs un savā ziņā subjektīvs raksts par Latvijas sievietēm, kuru sievišķība izpaužas visdažādākajos veidos: balsī, prātā, drosmē, ironijā, gaumē, spējā iedvesmot.

Kuras Latvijas sievietes spētu apžilbināt citus pat otrā pasaules malā?

1. Vaira Vīķe-Freiberga

Foto: Edijs Pālens/LETA

Pirmajā vietā ierindojas bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Viņas elegance, stāja, intelekts un aristokrātiskā atturība ir piemērs tam, kā sieviete var kļūt par autoritāti.

Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga dažādos dzīves posmos

2, Baiba Sipeniece-Gavare

Publicitātes foto

Latvijas šovbiznesa karaliene, kura ar humoru un pašironiju ir izveidojusi savu “brendu”. Viņa spēj būt gan ļoti sievišķīga, gan “savējā”. Harisma – 10 no 10.

