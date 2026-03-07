“Vai dzimumtieksmes apmierināšana ir iekļauta cenā?” Masieres dalās pieredzē, kas notiek aiz kabineta durvīm 0
Tie, kas izmanto masiera pakalpojumus, zina, cik vērtīgas masāžas ir ķermenim. Masāža ir viena no senākajām un populārākajām metodēm, kas palīdz uzlabot pašsajūtu un rūpēties par ķermeņa veselību. Tās laikā ar dažādām tehnikām tiek iedarbināti muskuļi, āda un dziļākie audi, kas palīdz mazināt spriedzi, uzlabot asinsriti un veicināt organisma atjaunošanos.
Regulāras masāžas var palīdzēt samazināt muskuļu saspringumu, mazināt sāpes mugurā un plecos, kā arī uzlabot kustību brīvību. Tāpat tās bieži izmanto stresa mazināšanai, jo masāža palīdz atslābināties un uzlabot vispārējo pašsajūtu. Pēc masāžas daudzi cilvēki jūtas mierīgāki, enerģiskāki un labāk izgulējušies.
Pastāv dažādi masāžas veidi. Piemēram, relaksējošā, ārstnieciskā, sporta masāža un citas – katra ar savu mērķi. Tomēr mūsdienās masieres sievietes saskaras ar ļoti nepatīkamu tendenci. Izrādās, vīrieši bieži jautā, vai nav pieejamas masāžas, kas apmierinātu arī viņu dzimumtieksmi.
Ar šādu pieredzi sociālajā medijā “Threads” dalās Deina: “Es taisu SPA un klasiskās masāžas, un, kad sāku piedāvāt šo pakalpojumu, sapratu, ka ļoooti daudz vīriešu prasa “ko vairāk” vai intīmus pakalpojumus… Man ir jautājums — kāpēc kas tāds tiek tik daudz prasīts? Vai ir kāda šeit masierīte, kurai arī ir pieredze ar tādiem jautājumiem vai piedāvājumiem?”
Kā izrādās, Deina ne tuvu nav vienīgā speciāliste, kura ko tādu piedzīvojusi. Lūk, citu sieviešu pieredzes stāsti:
“Šis ir iemesls, kāpēc sociālajos tīklos vairs nepieminu, ka taisu arī masāžas. Saņēmu neskaitāmus jautājumus par to, ko tieši ietver “pilna ķermeņa masāža”. Diemžēl ir gadījumi, kad to nevar izķert, un man ir gadījies arī jau no atnākuša klienta saņemt nepiedienīgus jautājumus. Žēl, ka tev arī jāsaskaras ar šo pieredzi, jo tiešām pretīga sajūta par vīriešu nespēju novilkt profesionālas un privātas robežas.”
“Es tikko biju publicējusi saraksti ar vienu indivīdu, un pēc manas pieredzes retu reizi vajag nopublicēt ar visu numuru vai seju — tad neviens vairs neraksta un liek mieru. Es nomainīju lokāciju, un laikam bija piemirsuši, ka es tur daudz nečikāšos par datiem, lai tad iet sūdzēties, ka prasījis seksuālu pakalpojumu par naudu.”
“Draudzene stāstīja, ka spa bija politika — vienreiz stingrs brīdinājums, ka šāds pakalpojums netiek sniegts. Ja to nerespektē, procedūra tiek uzreiz pārtraukta, un klients nonāk melnajā sarakstā. Biju šokā, ka pat zolīdās vietās to prasot, arī apmeklējot spa ar draudzeni vai sievu.”
“Manā pieredzē ir bijis, ka telefoniski uzjautā — momentā block un viss. Gribētos jau atbildēt tā pa skaisto, bet reputācija un sirdsmiers svarīgāk. Tiešām riebjas, ka ir sabojāts priekšstats par masāžām un ir indivīdi, kas atļaujas šādi uzrakstīt. Bet, kā es saku — labāk, lai uzraksta, un uzreiz zini, ar ko darīšana. Es vispār tāpēc vīriešiem sen jau pilnā ķermeņa masāžas nepiedāvāju. Diemžēl ir sievietes, kas piedāvā šādus pakalpojumus un bojā normālu masieru reputāciju.”
“Ir pieredze. Strādāju spa, kur īpašniece/administratore bija tērpusies izaicinošā apģērbā. Turklāt biznesa mārketinga politika bija regulāra atlaižu došana — acīmredzot pakalpojumu izvēlējās pēc cenas, nevis kvalitātes. Tad nu mums, masierēm, šādi piedāvājumi nebija retums. Kad vien esmu strādājusi pašnodarbinātās statusā (gandrīz 20 gadus), man nav bijis šāds piedāvājums ne reizi.”
