Publicitātes foto

Huawei ieguldīs miljardu dolāru autotehnoloģijās, kuras pārspēšot Tesla







Huawei Technologies plāno ieguldīt miljardu ASV dolāru pašbraucošu un elektrisko auto pētniecības jomā, akselerējot uzņēmuma plānus, konkurēt ar Tesla un Xiaomi pasaules lielākajā spēkratu arēnā.

Huawei autonomā auto vadīšanas tehnoloģija dažā ziņā jau šobrīd pārspēj Tesla tehnoloģijas kaut vai tajā ziņā, ka Huawei automašīna var nobraukt vairāk nekā tūkstoti kilometru (621 jūdze) bez cilvēka iesaistes, pirmdien Šenženā paziņoja uzņēmuma rotējošais priekšsēdētājs Ēriks Šu (Eric Xu).

Sākotnēji ķīniešu telekomunikāciju milzis sākumā veidos partnerattiecības ar trīs auto ražotājiem, ar kuriem ražos bezpilota mašīnas, kuras nesīs Huawei vārdu, sacīja Šu.

Partneru loks būs ierobežots, bet uz mašīnām, kurās būs izmantota Huawei autonomās auto vadīšanas tehnoloģija, būs izvietots kompānijas logotips – pēc principa kā Intel marķē personīgos datorus, kuros darbojas to mikroprocesori.

Uz šo brīdi mobilo pakalpojumu milzis ir piekritis veidot partnerattiecības ar BAIC Group, Chongqing Changan Automobile un Guangzhou Automobile Group.

“Viedo automobiļu bizness no Huawei saņems vienu no lielākajiem investīcijām – vairāk nekā miljards dolāru komponenšu attīstīšanā šī gada laikā,” teica Šu. “Ķīnā ik gadus parādās 30 miljoni automobiļu, un šī tendence pieaug. Tāpēc pat bez tirgiem ārpus Ķīnas, varam vidēji pelnīt 10 tūkstošus juaņu no katras pārdotās mašīnas. Tas jau ir nopietns biznesa Huawei.”

Huawei nupat ir pieredzējis vēsturiski sarežģītāko gadu – ASV Donalda Trampa administrācija uzliktās sankcijas kaitēja uzņēmuma vadošajām pozīcijām viedtālruņu biznesā, kā arī palēnināja darbu pie mikroshēmu un piektās paaudzes tīklu attīstīšanas.

Džo Baidena administrācija nav izrādījusi vēlmi šīs sankcijas mazināt, un tieši tāpēc uzņēmuma vadītājs miljardieris Rens Žengfejs ir nolēmis uzņēmuma uzmanību pievērst jaunām nozarēm, tostarp – viedajai lauksaimniecībai, veselības aprūpei un elektromašīnām.

Huawei cer kopā ar citiem tehnoloģiju milžiem strādāt ar viedajām tehnoloģijām, kuru nozīme pieaug arvien ātrāk – savienotie spēkrati, mājas un darbavietas.

Huawei spēkratu industrijas jomā plāno piebiedroties tādiem tehnoloģiju milžiem kā Apple un Xiaomi, uzskatot, ka auto tehnoloģijas nākotnē būs arvien zaļākas, autonomākas un savienotākas.

Canalys pētījumu firma prognozē, ka elektrisko automobiļu tirgus Ķīnā šogad vien pieaugs par vairāk nekā 50 procentiem – klienti varēs baudīt dabai draudzīgākus spēkratus, vienlaikus to ražošanas cenām ievērojami samazinoties.

Huawei ražotas auto informācijas un izklaides sistēmu elementi jau ir atrodami Mercedes-Benz sedanos, paralēli uzņēmums veido attiecības ar jaudīgiem savas valsts spēlētājiem tādiem kā BAIC BluePark New Energy Technology, lai kopā attīstītu viedās autotehnoloģijas.

Pirmais ar ķīniešu elektrisko mašīnu ražotāju kopdarbā tapušais modelis ir Arcfox αHBT. Tas pirmo reizi interesentiem tiks prezentēts Auto Shanghai izstādē aprīlī.

“Nezinu vai tā ir tikai lielīšanās, taču mani komandas biedri apgalvo, ka mūsu ražotās mašīnas var braukt pilnībā autonomi un bez cilvēka iesaistes tūkstoš kilometrus,” Šu sacīja pirmdien. “Tas ir daudz labāks rezultāts kā Teslai.”

Tomēr tirgus, kurā Huawei grib ienākt, jau šobrīd ir diezgan piesātināts. Dažādi auto ražotāji, sākot ar Tesla un beidzot ar tādiem vietēja rakstura censoņiem kā Nio un Xpeng, cīnas par savu vietu zem saules pasaules elektronisko spēkratu tirgū.

Xiaomi, kas lielākajai daļai ir labāk pazīstams kā sīkrīku un mājas sadzīves tehnikas (tajā skaitā rīsu vārītāju un automātiskus putekļu sūcēju) ražotājs, pagājušajā mēnesī paziņoja, ka nākamo desmit gadu laikā ieguldīs apaptuveniēram 10 miljardus dolāru elektrisko mašīnu ražošanā.

Tiek lēsts, ka arī interneta meklētāja gigants Baidu un Geely Automobile Holdings plāno kopīgi ražot spēkratus.